Vajinana doğru davrandığından emin misin? Gün içerisinde yaptığın birçok hata, vajinanın sağlığını derinden etkiliyor olabilir.

Kimi zamanlar, bilerek ya da bilmeyerek yapılan birçok yanlış vajinanın dengesini bozarak çeşitli sağlık sorunlarına sebebiyet verebiliyor. Görüntüsü ya da kokusu hoşuna gitmediği zamanlarda vajinana uyguladığın müdahaleler belki de vajinanın doğal yapısına hiç uygun değil. Anlaman gereken ilk nokta, vücudunun belki de en hassas bölgesinin vajina olduğu. Bu duyarlılık, en ufak hatalarda ciddi sorunların doğmasına neden olabiliyor. Vajinann dili olsaydı, sana yapman ya da yapmaman gereken birçok şeyi söyleyebilirdi. İşte belki de en önemli 7 nokta:

1- “Lütfen içime sabun karıştırma”

Vajinanın temiz olmasını istiyorsun ve bundan daha doğal bir talep olamaz. Ama sabun kullanımı asla doğru bir yöntem değil. Vajinanın dış yüzeyini sabun ile dezenfekte etmende hiç sorun yok; ancak vajinanın dudaklarını ve iç kısmını sabun ile ovmak çok büyük bir hata olacak. Sabun pH dengesini rahatlıkla bozacak ve durmak bilmeyen kaşıntılara yol açacak enfeksiyonların oluşmasını sağlayacaktır. Bu konuda yapılan birçok araştırma (Mehmet Öz’ünkiler de dahil), vajinanın kendi kendisini temizleyebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Katkı maddeleri kullanmaktan ziyade, duş esnasında sadece ılık su uygulamak işini görecektir.

2- “Lütfen kayganlaştırıcıyı göz ardı etme”

Seks sırasında vücudun cinsel birleşmeye hazır olmadığı zamanlarda, vajinan yeterince kaygan olmayabilir. Bu durumlarda vajinanı zorlamamak için kayganlaştırıcılardan yardım almalısın. Kayganlaştırıcı seçimlerinde ise cildini rahatsız edebilecek silikon ağırlıklı kayganlaştırıcılardan uzak durmalısın. Ayrıca, bu gibi kayganlaştırıcılar kondomların yırtılmasına bile sebep olabilir. Su bazlı kayganlaştırıcılar ise en mantıklı seçim.

3- “Beni neden tıraş ediyorsun?

Her ne koşulda olursan ol, vajinanı tıraşlamadan için rahat etmiyor olabilir. Ama eğer vajinan konuşabilseydi, acı içinde bağırıyor olacaktı.

Tıraş, vajinanın daha güzel görünerek daha temizmiş gibi durmasına neden olabilir. Aynı zamanda bakteri oluşumunu da azaltmış olabilirsin. Ancak tıraş esnasında vajinanın içine birçok zararlı şeyin girdiğini de bilmelisin. Çünkü bunu engelleyecek bir bariyer yok. Bu hatalar da zaman içerisinde enfeksiyonların oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden kullanılan tıraş bıçağının temizliğine de ayrıca önem göstermelisin.

4- “Kokulu tamponlar mı? Ciddi olamazsın!”

Eğer kokulu tamponlar kullanıyorsan, gerçekten enfeksiyonları seviyor olmalısın. Regl dönemindeki kokuyu engellemeye çalışmak kimsenin işine yaramayacaktır.

Bazı tamponlarda kullanılan kimyasallar, uzun vadede sağlık açısından birçok tehdidi de beraberinde getiriyor. Örneğin diyoksin, kanser oluşumuna neden olabilir. Ayrıca, aynı temponu uzun süreli kullanman da toksit şok sendromu adı verilen ciddi ve ölümcül bir duruma sebep olabilir.

Regl döneminde tampon kullanmaya kararlıysan bile, en azından kokulu olanlarından uzak dur. Çünkü bunu yapmanın gerçekten bir temeli yok. Aslında sadece vajinanın içine değil, yakınına bile kokulu ürünleri yaklaştırmaman gerekiyor.

5- “Piercing mi? Asla!”

Vücudunun her noktasına piercing yaptırmayı deneyebilirsin; ama vajinan bunun için hiç ama hiç uygun değil. İlk olarak yüksek acı miktarını düşün. İkinci olarak, genital bölgeye uygulanan piercing’in ne kadar riskli olduğunu bilmelisin.

Cinsel hazzı artırmak ya da genital bölgenin daha estetik görünmesi için kadınlar vajina dudaklarına, klitorise ya da klitoris çevresine piercing yaptırmayı seçebilir. Ancak bu, enfeksiyonların oluşması için çok uygun bir zemin demek. Ayrıca, eğer piercing düzgün yapılmazsa vajinanın doğal yapısının da değişeceğini bilmelisin. Olası alerjik reaksiyonlar ya da iz oluşumları da cabası. Son olarak da hepatit ve AIDS risklerini de değerlendirmelisin.

6- “Lütfen egzersizleri unutma”

Zaman ilerledikçe, vajinal kaslar birçok nedenden ötürü yıpranacaktır. Buna neden olan şeyler çocuk doğurmak, kilo almak ya da yaşlanma olarak özetlenebilir. Bu kasların yıpranması ise önemli sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Bunun önüne geçebilmek için kegel egzersizlerine başvurmalı ve vajina kaslarını her daim sağlıklı tutmalısın.