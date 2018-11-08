VAJİNAL ORGAZM HAKKINDA BİLİNMEYENLER





Vajinal orgazm vajinanın içerisinde, üst tarafta yaklaşık 6-7 cm derindeki, “G noktası”nın tetiklenmesi sonucu meydana geliyor. İşte vajinal orgazm hakkında bilinmeyenler…

Vajinal orgazm nedir?

Vajinal orgazm, vajinadan gelen ve neredeyse her zaman G noktasına bağlı uyarılardır. Tahrik olduğunda nefes almanız hızlanır, G noktasına ve vajinanın alt kısımlarına kan hücum eder. Bu sırada vajina penisi kavrayabilmek için darlaşır. G noktası vajinanın ön tarafının 50-80 mm içinde bulunur. Baskı uygulandığında vajina duvarının arkasındaki klitoral kompleksin parçası olan hassas kısım uyarılır. Bu uyarı kişiye yoğun ve tatminkâr bir his verir, bazı durumlarda idrar gelmesiyle aynı hissi de uyandırabilir. Genital bölgedeki kaslar arasında oluşan gerginlik, vücut orgazmının neden olduğu derin ve bilinçsizce gerçekleşen coşkuya kadar devam eder.

Vajinal orgazm nasıl olunur?

Üç kadından sadece biri sevişme anından vajinal orgazm yaşayabiliyor. “G noktasındaki uyarılmalar, ağlama dürtüsü ya da kırılganlık hissi gibi duygusal tepkileri çağrıştırabilir” diyor Seks Uzmanı ve Boudoir Bible kitabının yazarı Betony Vernon. Tüm orgazmlar bu tip duyguları çağrıştırabilir fakat en güçlüsü, bu bölgede gerçekleşen uyarılar çünkü sadece omuriliğe bağlı olan sinirlere iletilmez, aynı zamanda mutluluk ve depresyon gibi duyguların bağlı olduğu onuncu kafa sinir sistemine de etkiler. Böyle yüksek bir gücü kontrol etmek için en iyisi ilk olarak sen kendin keşfet.

Genitaline kan hücum ettiğinde, vajinanın ön duvarında oluşan badem büyüklüğünde şişen dokuyu hisset. Orayı okşa ve üzerinde uyguladığın baskıyı yavaşça arttır. G noktasındaki uyarıları tüm vücudunda hissetmeye başladığında, büyük patlamaya yaklaştın demektir. Derin bir penetrasyonun gerçekleşebilmesi için kalçadan eğilebildiğin herhangi bir pozisyon yeterli olacaktır. Örnek vermek gerekirse, bacaklarının birbirine yakın olduğu, alnın ya da dirseklerinin yatağa dayalı olduğu pozisyonlar ya da dizlerini çenene doğru çektiğin misyoner pozisyonu gibi…

Kaynak: Marie Claire

