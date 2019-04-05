Vajinal mantar enfeksiyonundan muzdaripsen, yapman gerekenleri açıklıyoruz.

Tekrarlayan kaşıntı hissini belli etmemek için sokakta bacaklarını sıkarak mı yürüyorsun? Mantar enfeksiyonunun, vajinandaki kötü bakterinin çoğalmasından kaynaklandığı malum. Vajinanı “yeniden kolonize etmek” ve orada iyi bakterilere yer açmak ise senin elinde. Doktoruna danışarak içeriğinde lactobacillus acidophilus bulunan probiyotik takviyelerinden ya da vajinal tabletlerden yardım alabilirsin. (Sihirli probiyotikler burada da bir hayli işine yarayacaktır!)