VAJİNAL MANTAR ENFEKSİYONUYLA BAŞ ETMENİN YOLLARI

Vajinal mantar enfeksiyonu nedir? Vajinal mantar enfeksiyonu nasıl geçer? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsin!

Melbourne Cinsel Sağlık Merkezi’ne göre kadınların yüzde 75’i vajinal mantar enfeksiyonu ve can sıkıcı belirtilerinden (kaşıntı, yanma ve genel rahatsızlık hissiyatı) muzdarip oluyor. Vajinal mantar enfeksiyonları genellikle zararsızdır. Ancak bu, doktor ziyaretini es geçebileceğin anlamına gelmiyor. The Wonder Down Under: A User’s Guide to the Vagina kitabının yazarlarından, Cinsellik Eğitmeni Dr. Nina Brochmann, “Kadınların başka bir rahatsızlığı varken kendine vajinal mantar enfeksiyonu tanısı koyması, yaygın görülen bir durum. Ancak vajinal mantar enfeksiyonu ilaçları kullanmadan önce, doktorunu ziyaret etmen daha isabetli bir seçim” diyor.

Peki, internette bulduğun ve evde kendi kendine hazırlayabileceğin reçeteler? Ne yazık ki onları bir kenara bırakman gerekiyor. Brochmann, “Tehlikeli olmasalar da çoğu sadece zaman ve para israfı” diyor.

Kesinlikle kaçınman gereken şey ise vajinal duş. Bateson, vajina kendi kendini temizleyen bir organ olduğu için onu başka bir araç kullanarak temizlemeye çalışmanın hassas doğal bakteri dengesine zarar verdiğini söylüyor: “Bu da bakteriyel vajinozis gibi başka problemlere yol açabilir.” Eğer sık sık tekrarlayan mantar enfeksiyonundan şikâyetçiysen, genital bölgeni sıkmayan bol ve pamuklu iç çamaşırları giymeyi tercih et.