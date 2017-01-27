UZUN ZAMANDAN BERİ YALNIZ OLDUĞUNU GÖSTEREN İŞARETLER





Yalnızsın, bunu kuşlar söylemedi, yataktan çık(a)madığın o uzun günlerin sayısı epey çoğaldı, oradan biliyoruz. Biraz acımasız olacağız, hazırsan başlıyoruz!

1- Kendini sosyal medyadan alıkoyamıyorsun. Her gün Instagram’a yeni bir şeyler post etmen ve bunların hepsinin saçmalıktan başka bir şey olmadığı en büyük gerçeğin.

2- Tinder diye bir sokak adı var ve her defasında o sokakta dolaşıp duruyorsun sanki! Dalga geçmiyoruz canım, Tinder’da biraz fazla gezinmiyor musun yahu!?? Çık dışarı biraz! Sana 25 kilometre uzaklıktaki erkeklerin profil fotoğraflarına cep telefonundan bakacağına zahmet edip dışarı çık. Tatlı bir kafede de biriyle tanışabilirsin. Sanal olma, gerçek ol!

3- Annen sürekli “Artık biri olsun hayatında!” diyor ve kulaklarına tıkaç yerleştirmek istiyorsun. Haklısın. Susuyoruz.

4- Eski sevgilin için artık ‘eski’ bile değilsin. O kadar uzak yani!

5- Pazarları evden dışarı adım atmıyorsun. Nerede bir sevgili / çift varsa seni buluyor çünkü. Hayat tam bir ‘dolce vita’!!!

6- Arkadaşların seni bir yere davet ettiğinde yalnız geleceğini bildikleri için ‘tek kişi’ olarak ismini yazdırıyorlar. Sen ‘tek kişilik’ bir dev kadro olmuşsun. ‘Çift’leşmeye ne dersin?

7- Kedi almışsın. Hani düşünmüşsün “Alırsam yalnız ve kedili kadın olacağım.” Ve evet almışsın, manşetlerde senin adın var: Yalnız ve kedili kadınsın.

8- Bir başkasıyla yatağını paylaşacak olma fikri gözlerinden yaşlar süzülmesine neden oluyor. Saatin tik taklarına bile tahammül edemezken bir adamın homurtusuna, horlamasına nasıl dayanacaksın?

9- Çamaşırlarının birbirinden farklı olmasının artık senin için pek bir önemi yok. Alakasız külotlar, alakasız sütyenler, tuhaf kombinler! Sen bu’sun artık!

10- Sana hiç de uygun olmayan adamlarla flört edip duruyorsun; onları hiç de çekici bulmadığın halde, üstelik.

11- ‘Yumurtalıklarını dondurmak’ başlığıyla Google’da aramalar yapıyor, annene danışıyorsun. Pahalı olsa da annen sana yardımcı olacağını söylüyor.

12- Facebook bile senin yalnız olduğunu biliyor.

13- İş yerinde stajyerlerle takılmaya başlarsın. Artık yaşla başla ilgilenmeyecek bir durumdasın.

14– Tekrar eski aşkınla dışarı çıkma planları yaparsın. Saçmadır ama yaparsın. Unutma eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Çaktın mı?

15- Duyguların alaycı bir hal almıştır çoktan. Laçkalaşmış, hayatı fazlasıyla ti’ye almaya başlamışsındır. Kalbinin sesi romantik de olsa sende gırgır şamata patlak verir. Arkadaşların şaşar, sen hayata durmadan tokat atarsın. (Çünkü hayat zaten seni epey bi’ acıtmıştır.)

Kolay gelsin… Afiyet olsun!



