UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRI BU FUARDA…





Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı ve spora dair her şey bu fuarda sizleri bekliyor! 14 – 17 Eylül 2017 tarihleri arasında TÜYAP’ta ikincisi düzenlenecek olan ‘Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’, bu yıl da spor ekipmanları sektörünün devlerini ağırlayacak.

14 – 17 Eylül 2017 tarihleri arasında TÜYAP’ta ikincisi düzenlenecek olan ‘Spor ve Aktif Yaşam Fuarı bu yıl da dünyanın lider fitness ekipmanları ve spor ekipmanları üreticilerini bir araya getiriyor. Sektörün trendlerini belirleyen son teknoloji ürünleri ‘Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’nda sporseverlerle buluşuyor.

Fitness endüstrisinin global lideri Life Fitness’ın Türkiye distribütörü EKS Dış Ticaret, bu yıl da, 65 binin üzerinde spor tutkununu Life Fitness’ın dünya trendlerini belirleyen son teknoloji ürünleriyle buluşturacak.

FUARIN GÖZDESİ VR ENTEGRE SPOR TEKNOLOJİSİ

65 bin katılımcının ziyaret etmesi beklenilen, sektörün en önemli fuarında, bu yılın en ilgi çekici aktivitelerinden biri FIBO’dan sonra ilk kez Türkiye’de bir fuarda sergilenecek olan Life Fitness’ın VR entegre spor teknolojisinin olacak.

Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’na bu yıl ikinci kez katılacaklarını belirten Life Fitness Türkiye-EKS Dış Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özdeş, “Endüstrinin en önemli fuarlarından biri olan Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’na, dünyada trendlere öncülük eden fitness ekipmanlarımızla katılıyoruz. Türkiye’de fitness endüstrisinin gelişmesinde önemli rol oynayan Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’nda, bu yıl da katılımcı markalar olarak hedef kitlemizle bir araya geleceğiz. Sektörün önemli markalarını, sporseverleri, yatırımcıları ve sağlıklı yaşam tutkunlarını bir araya getirmek için yola çıkan Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’nda, yurtiçinden olduğu kadar yurt dışından da gelecek 65 binin üzerinde katılımcı ile bir araya gelmeyi hedefliyoruz” dedi.



