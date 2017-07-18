UZUN SÜRE SUDA KALMAK KULAĞINA ZARAR VEREBİLİR





Yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde serinlemek için çoğunlukla deniz ve havuzlar tercih ediliyor. Su sporları ile ilgilenmek ve nemli hava, dikkat edilmediği takdirde kulak iltihabı riskini artırıyor.

Son derece ağrılı seyreden dış kulak yolunun iltihaplarına zamanında müdahale edilmezse, bu durum ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, dış kulak iltihapları ve tedavisi hakkında bilgi veriyor.

Parmak uçlarındaki buruşma kulakta da görülebilir

Uzun süre suda kalındığında parmak uçlarındaki cilt buruşmaktadır. Cildin bu tepkimesi; suyla beraber yumuşaması, genişlemesi ve dolayısıyla gözeneklerinin açılmasıyla oluşur. Aynı durum dış kulak yolundaki deri için de söz konusudur. Üstelik uzun süre suda kalmakla dış kulak yolundaki salgılar çözünerek dışarı çıkar ve buradaki cildi çıplak bırakır. Gerek derideki gözeneklerin açılması, gerek dış kulak yolu salgılarının temizlenmiş olması, dış kulak yolu derisinin dış etkenlere karşı koruyuculuk fonksiyonunu azaltır. Üstelik yüzmek için girilen özellikle havuzlar temiz değilse, mikropların saldırısıyla karşı karşıya kalınmasına neden olur.

Kulağı kaşımak iyi gelmiyor

Dış kulak yolu derisi iltihaplandığında ciltte ödem ve gerginlik oluşur ayrıca hafif bir kulak kaşıntısı, derinden gelen bir ağrı meydana gelir. Kaşıntı sebebiyle kulak kaşındığı zaman bu kulak derisinde ek şikayetlere neden olabilir ve iltihabın seyri hızlanabilir. İltihabın ilerlemesi sonucunda kulak çevresinde çene hareketleriyle birlikte ağrılar başlar. İltihaba zamanında müdahale edilmediği takdirde ödem giderek artar ve dış kulak yolu tamamen tıkanarak işitme azlığı ve ciddi dayanılmaz kulak ağrılarına neden olur. Bu durumdaki iltihaplarda; kulak çevresinde kızarıklıklar, kulak çevresinde ödem, ağrıdan dolayı kulak kepçesine dokunmada zorluk, çene hareketlerinde oluşan ağrı hatta yemek yiyememe şikayetleri de söz konusu olmaktadır.

Yüksek risk altında olan kişiler daha çok dikkat etmeli

• Kontrol dışı kronik şeker hastalığı olanlar

• Organ nakli geçiren hastalar

• Kemoterapi veya radyoterapi alanlar

• Kronik hastalıkları ve beslenme bozuklukları olanlar

• AIDS hastaları

Tedavi edilmediği takdirde ciddi hastalıklara neden olabiliyor

Dış kulak yolu iltihapları genellikle bakterilere bağlı olarak gelişir fakat mantar enfeksiyonlarına da neden olabilmektedir. Dış kulak yolunda başlayan iltihaplar tedavi edilmediği takdirde orta kulak yapılarına ulaşır ve kulak kemiğinde iltihaba neden olabilir. İltihap; kulak çevresindeki tükürük bezi, çene eklemi gibi yapılara yayılabilir. Hatta beyin içine ulaşarak menenjit, beyin apsesi gibi hastalıklara neden olarak ölümcül sonuçlar doğurabilir. Kişinin bağışıklık sistemi kuvvetli değilse, bu iltihapların yayılması son derece hızlı olmaktadır.

Kulak sağlığınız için bunlara dikkat et;

• Dış kulak yolunu temizlemeye çalışma

• Pamuklu kulak çöplerini kulak kanalına sokma

• 30 dakikadan fazla suda kalmaktan kaçın. Eğer uzun süre su içinde kalındıysa bir süre suyun dışında kalarak cildin kurumasına fırsat ver

• Kulak kaşıntılarında ve kulak ağrılarında geç kalmadan doktora başvur.

2-3 damla sirke işe yarayabilir

Dış kulak yolunda kaşıntı ve hafif derinden gelen ağrıların başladığı ilk günlerde tedavi çok kolay olabilmektedir. Dış kulak yolunun kurumasını sağlamak ve dış kulak yolunun asit düzeyini artırmaya başvurulmaktadır. Kulak zarında herhangi bir delik yoksa dış kulak yoluna 2-3 damla sirke damlatılması işe yaramaktadır. Bu yeterli olmadığı takdirde veya ağrılar artarak devam ediyorsa en kısa sürede bir uzmana başvurmak çok önemlidir.

