UZUN KİRPİKLER GÖZ SAĞLIĞINA ZARARLI MI?





Uzun kirpikler ne kadar sağlıklı?

Söz konusu kirpikler olduğunda şekil ve hacim önemli. Fakat uzun kirpikler havalı görünseler de göz sağlığın için faydalı oldukları pek söylenemez. Georgia Institute of Technology tarafından yapılan bir araştırmaya göre uzun kirpikler, hava akımı yoluyla gözlere toz ve çeşitli partiküller taşıyarak kuruluk ve tahrişe neden olabiliyor. İdeal uzunluk ise göz genişliğinin üçte biri kadar. Kısacası, takma kirpikleri bir kenara kaldır ve maskaradan yardım al: Max Factor Voluptuous False Lash Effect (58 TL; Watson’s mağazalarında) gibi bir maskarayla kirpiklerini kıvırarak gözlerini ortaya çıkarabilirsin.



