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UZUN İLİŞKİNİN 13 TATLI SIRRI


Mutlu bir ilişkiye sahip olmak bu hayattaki en büyük hazlardan biri hiç kuşku yok ki. Çünkü iyi bir ilişkinin sağlayacağı çok büyük şeyler var; huzur, güven, kendini iyi hissetme, mutluluk ve yaşama isteği gibi… (Saysak bitmez!) Power of Positivty isimli bir web sitesinin hazırladığı bu tatlı görseller, bize en az 25 yıl sürmesi muhtemel iyi bir ilişkinin temellerinde olmazsa olmazları sıralıyor. Peki bunlar neler dersin?

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1- Her güne birlikte başlamak

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2- Küçük şeylere hayranlık duymak ve onları taktir etmek

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3- Ne olursa olsun her zaman birbirine destek vermek

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4- Sorunlar hakkında dürüstçe konuşmak

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5- Partnerine güvenmek

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6- Yatağa asla kızgın gitmemek

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7- Birlikte gülmek

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8- Birbirini cesaretlendirmek

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9- Yeni şeyleri birlikte öğrenmek

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10- Uzlaşmacı olmak

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11- Affetmek ve unutmak

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12- Her yemeğin romantik geçmesini sağlamak

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13- Saygı göstermek

 

Bunları Unutma!

 

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