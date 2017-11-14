UYKUSUZLUK İÇİN SİHİRLİ 6 RUTİN





Uyuyamıyor, uyandığında da yorgun mu hissediyorsun?



Yoğun çalışma temposu, şehir yaşamının zorlukları, bitmeyen işler ve bir türlü durdurulamayan zihin. Çağımızda yaşanan sorunların başında uykusuzluk geliyor ve uykusuzluk büyük bir tetikleyici olarak günün geri kalanını adeta etkisi altına alıyor. Bütünsel Sağlık ve Ayurvedik Yaşam Danışmanı Ebru Şinik, rahat bir şekilde uykuya geçiş ve daha dinç bir uyanma için bazı rutinlerin uykuya dalamama ve kaliteli uyuyamama sorununu ortadan kaldıracağını söylüyor. Öncelikle akşamları kaliteli bir uyku için hazırlık yapmak, uykuda alınan sağlıklı bir burun nefesi ile ağız kapalı uyuyabilmek bu basit rutinlerden sadece birkaçı.

Ebru Şinik “Yorgun olduğunuz halde uyuyamıyorsan bu zihninin çok dolu olduğunu anlatır” diyor ve ekliyor, “Kaliteli bir uyku ve dinlenmiş bir şekilde uyanmak için hayatınıza ekleyeceğiniz basit rutinler, bu sorunu kolaylıkla giderecektir.”



Sağlıklı Yaş Almanın birincil gerekliliği şüphesiz dengede bir uyku düzenine sahip olmakta saklı. Bilim insanları sağlıklı bir yaşam için her insanın günde ortalama 6-8 saat uykuya ihtiyacı olduğunun altını çiziyor. Tabii ki uyku süresi kadar, ne zaman yatağa gidip uyuduğun da çok önemli. Sağlık, mutluluk ve denge ancak tabiatın ritimlerine ayak uydurduğumuz zaman kuruluyor. Yani güneş doğarken tabiatın uyanmasıyla güne başlamak ve güneş battıktan birkaç saat sonra ortalama 22.30-23.00 gibi uyumak için yatağa girmek en sağlıklısı. Çünkü bedenin kendini hem fizyolojik, hem de zihinsel seviyede yenilediği, toksinleri tahliye ettiği, hücresel yenilenmeyi gerçekleştirdiği saatler 22.30-04.00 aralığında. Ebru Şinik bu konuyu şöyle açıklıyor “Tabiatın ritimlerine uyum sağlamadan, bedenin detoks saatleri dışında uyuyorsanız beden kendi tamir mekanizmalarını gerektiği gibi çalıştıramaz. Buna göre yaklaşık 22.30-02.00 saatleri aralığında fiziksel bedendeki detoks işlemleri gerçekleşirken, 02-00-04.00 aralığında da zihinsel detoks süreci gerçekleşiyor. Bu nedenle akşam yemeklerinin hafif geçirilmesini öneririz. Çünkü eğer akşam yemeğinde sindirim sistemine yük getiren ağır bir menü seçimi yapılmışsa, bedenin kendini yenilemek için kullanması gereken enerji, besinlerin hazmedilmesi için harcanmaya başlanır. Dolayısı ile bedenin gündelik olarak gerçekleştirdiği fiziksel yenilenme ve detoks süreci randımanlı bir şekilde gerçekleştirilememiş olur. Üzerine bir de yatağa 24.00’den, 01.00’den önce girmeyenlerdensen, bu durumda zaten fiziksel detoks saatlerinde uyanık olduğunuz için sabah yorgunluğu ve erken yaşlanma süreci hızla çalışmaya başlayacaktır. Geceleri uyuyamayıp, sabaha karşı yatağa gidenlerinse psikolojik rahatsızlıklardan kaçma şansları yok çünkü zihinsel detoksun gerçekleştiği 02.00-04.00 saat aralığında ayakta olanlar için zihin detoksu ve onunla bağlantılı olan bilinçaltı rahatlaması gerçekleşemiyor.”

Yapman gereken 6 püf noktası:

1. Akşam saat 20.00’dan sonra hiçbir şey yeme. Siyah çay yerine papatya gibi bitki çayları ya da kakuleli ılık keçi sütü içmeyi dene.

2. Saat 20.30 itibariyle telefon, tablet ve PC kullanma. Uyku hormonu olarak da bilinen melatonin salgılamasını önleyen bu cihazların yansıttığı mavi ışıklardan kendini koru.

3. Oda ısısı sıcak olursa bu uykuya geçişe ve kaliteli uykuya mani olur. Uyuyacağın odayı güzelce havalandır ve ısısını düşür.

4. Özellikle kaloriferlerin çalıştığı kış aylarında rahat nefes almak için yatmadan önce burun içine serçe parmağının ucuyla susam yağı sürerek, nemlendir.

5. Yatmadan hemen önce 5-10 dakika boyunca Basit Diyafram Nefesi veya Dönüşümlü Burun Nefesi uygulayın. Bu nefes egzersizlerinin hepsini Ebru Şinik tarafından kaleme alınan Nefeste Saklı Hayat- Gündelik Yaşam için Burun Nefesleri Kılavuzu isimli kitapta detaylı olarak bulabilirsin.

6. Zihnini sakinleştirmek için mantra bazlı meditasyon teknikleri uygula.

Susam Yağı ile Burun İçini Nemlendir

Kışın gelmesi ve kaloriferlerin yanmasıyla beraber hepimizi bekleyen genel sorunlardan biri hiç şüphesiz burun içi kuruluğu. Oysa doğal dengesinde nemli olan bir burun mukozası sağlıklı bir nefes için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bunun için, serçe parmağını bir miktar susam yağına batır ve parmak ucunu burnuna nazikçe sokarak, yumuşak hareketlerle burun deliklerinin içini nazikçe susam yağı ile sıva.

Burun içi mukozası doğal nem dengesini koruduğu sürece, burundan nefes alırken mikroplar o derece iyi filtre edilebilir. Bu rutin sadece rahat bir uyku için değil, sabahları güne başlarken de kış boyunca uygulanmalı. Bu sayede grip başta olmak üzere solunum yoluyla alınabilecek mikroplara karşı kendini koruyabilirsin.

Basit Diyafram Nefesi Nasıl Alınır?

1. Dik ve konforlu bir oturuşa geç veya ayak tabanlarını yerde olacak şekilde yatağa uzanarak dizlerini kır.

2. Ağız kapalı ve dil ucu da ateş noktası dediğimiz, iki ön dişin hemen arkasında, hafifçe, üst damağa da değen noktada konumlansın.

3. İki burun deliğinden basitlikle, ihtiyacın kadar nefes alıp vermeye başla. Çok derin nefesler almak zorunda değilsin, sadece ihtiyacın kadar nefes al.

4. Nefes alırken karın dışarı doğru genişlerken, nefes verirken içeri doğru çekilmeli ve bu doğal bir şekilde gerçekleşmeli. Nefes alıp verirken karın kaslarının bu gel git süreci, diyafram kasının aktif çalıştığının göstergesidir.

5. Gözler kapalı, farkındalığın karnında nefes alırken önce karnını, daha sonra daha nefes alma ihtiyacı devam ediyorsa göğsün de şişmeye başlayacaktır.

6. Burada ikinci önemli nokta ise nefesi verirken, yavaş yavaş ciğerlerindeki son hava zerresi çıkana kadar nefesi boşaltmayı başarman. Hiç hava kalmadığına ikna olduktan sonra tekrar nefes alabilirsin.

7. Bu çalışmayı 10 dakika boyunca sürdür.

