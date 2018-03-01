UYKUNU ETKİLEYEN YİYECEKLER!



Bazı sabahlar, alarm çaldığında yataktan adeta zıplayarak kalkarsın. Bazı sabahlarda da koşuya çıkmak istediğin en son şeydir… Yediklerinin uyku düzenini etkilediği yadsınamaz bir gerçek. Gece yarısı tükettiğin bazı şeyleri sınırlandırırsan, sabah kendine teşekkür edeceksin!

Domates Sosu

Söz konusu iyi bir gece uykusu çekmek olduğunda, bu makarna favorisi işleri biraz zorlaştırabilir. Domates sosu; sadece reflüden muzdarip olan insanlar için mide ekşimesine neden olmamakla beraber, amino asit tiramin içeriyor. Ayrıca beyin aktivitesini artıran ve uykuyu kaçıran bir uyarıcı olan norepinefrinin salgılanmasını da tetikliyor.

Çikolata

Çikolatanın kafein içermesi, onu düzenli olarak tüketmeyenler için problem olabilir. Ayrıca kalp atış hızında artışa neden olan ve kalbi uyarıcı etkiye sahip theobromine adlı bir bileşeninin olduğunu da ekleyelim. Hala en sevdiğin tatlıyı bırakmaya hazır değil misin? Bir parça beyaz çikolata dene.

Alkol

Bizi dinle: Alkol, uyku kalitesini etkileyerek derin uykuya dalmanı zorlaştırabilir. Ayrıca, akşamdan kalmak, uzun koşuya başlamak için istediğin bir yöntem olmasa gerek!

Biftek

Arada bir akşam yemeğinde kendine biftek ziyafeti çekebilirsin, ama gece dinlenmeye ihtiyaç duyduğunda değil… Araştırmalar biftek gibi doymuş yağ açısından zengin gıdaları yemenin derin uykuyu engellediğini gösteriyor. Zira bu gıdaların hazmı daha uzun sürüyor ve hazımsızlığa neden olarak uyumayı zorlaştırıyor.

Kırmızı biber / Salsa

Baharatlı gıdalar -bakınız, salsa! – reflüsü olanlarda, yatarken şiddetlenebilen mide ekşimesini tetikleyebilir. Ve yeni araştırma, gün boyunca daha az tuz tüketmenin gece daha az lavaboya gitmeni sağlayacağını buldu.

Gazlı içecekler

Kola ve gazoz gibi kafein ve şeker içeren gazlı içecekleri sürekli olarak tüketme. Uykusuzluğu önlemek için sana önerimiz yatağa girmeden önce bir bardak ekşi vişne suyu içmen.

Su

Yatmadan önce bir bardak su içmeni öneriyoruz. Ancak sabah koşusunda susuz kalmamak için için birkaç bardağı kafaya dikmek, gecenin bir yarısında sık banyo molalarına neden olabilir. Bunun yerine, gün boyunca su iç ve sabah koşunda su şişeni yanında getir. Yüzde 60’ı su olan ve uykuyu tetikleyen serotoninin iyi bir kaynağı olan kivi gibi yüksek oranda su içeren meyveleri atıştırabilirsin.

