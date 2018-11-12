UYKUDAN ÖNCE YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER





Stres, yorgunluk, çalışma hayatı ve zorlaşan yaşam koşulları sağlığımızı etkilerken, uyku düzenimizi de bozuyor. Oysa kaliteli uyku hem ruh hem de beden sağlığımız için çok önemli.

Özellikle uyku sırasında salgılanan melatonin hormonu, vücudumuz için oldukça faydalı. Uyku hijyeni ile sağlıklı ve mışıl mışıl bir uykunun mümkün olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nebil Yıldız uykudan önce yapılması ve yapılmaması gerekenlerle ilgili önerilerde bulundu.

Her gün aynı saatte yatağa git.

Her gün aynı saatte kalk.

Tercihen sabah ya da geç öğleden sonra, erken akşam düzenli egzersiz yap.

Her gün mutlaka güneşe/ gün ışığına maruz kal.

Akşam yemeğini erken ye.

Yatak odasının, temiz, iyi havalandırılmış, normal ısılı, karanlık ve tamamen sessiz olmasını sağla.

Yatağı sadece uyku ve eşle birlikte olmak için kullan.

Günün muhasebesini ve yarının programını yatağa gitmeden tamamla.

El ve ayaklarının sıcak olmasını sağla, gerekirse çorap giy.

Yatakta kaslarını gevşetme egzersizleri yap, yatmak için en rahat pozisyonu bul.