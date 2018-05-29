UYKU STİLİN KARAKTERİN HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?





Uyku stilinin sağlığınla ve karakterinle ilgili bazı ipuçları verdiğini biliyor muydun?

Yüzükoyun

New Yorklu Uyku Uzmanı Psikiyatrist Samuel Dunkell, “Yüzükoyun yatmayı tercih etmen, mükemmeliyetçi yapıda, ısrarcı ve hedef odaklı bir kişi olduğunu gösterir” diyor. Bu özellikler kariyerin için iyi olabilir ancak sağlığın için değil. Dr. Lee A. Surkin, midenin üzerine yatarak uyumanın, boynun garip bir şekilde dönmesine neden olduğunu, omurgaya fazladan yük bindirdiğini ve nefes almayı zorlaştırdığını belirtiyor. Ağrılı uyanmak istemiyorsan; cenin pozisyonunda, bacaklarının arasına ve sırtına birer yastık koyarak uyumaya çalış.

Sırtüstü

Dunkell, “Tavana dönük bir şekilde uyumak, maceracı, kendine güvenli ve yeniliklere açık bir kişiliği gösterir” diyor. Sırtüstü uyumak çene bölgesindeki baskıyı azaltıyor; şakak kemiği ve alt çeneye ait eklem bozukluğu yaşayan kişilerin ağrı çekmesini önlüyor. Ancak bu pozisyon hava kanallarında aşırı gerilimi tetikleyebiliyor, o yüzden horlayan kişiler için iyi bir fikir olmadığını söylemek gerekiyor. Eğer yüksek sesle nefes alan biriysen, yukarıdaki yastık önerisini dene ya da bir vücut yastığı alıp yan tarafına koy.

Yan

Kadınların yaklaşık yüzde 73’ü, erkeklerinse yüzde 50’si yan yatarak uyuyor. Bunların çoğu yarı fetüs biçiminde, dizlerini hafif kırarak yatıyor. Dunkell’ın yaptığı araştırmaya göre, bu kişiler uzlaşmacı ve sakin yapıda. Tam fetüs pozisyonunda, yani dizlerini çenesine kadar çekip yatanlarsa iç gözlem konusunda başarılı ve dikkati yoğun insanlar. Herhangi bir tarafa dönerek yatmak horlamayı da azaltıyor. Ayrıca Journal of Clinical Gastroenterology’e göre sola dönerek uyumak, midenin faaliyet halinde olmasını sağlayarak mide yanmasını hafifletiyor.

