UYKU KALİTENİ ARTTIR!





Uykusuzluk, şu sıralar sıklıkla karşılaştığın problemlerden biriyse, haberimizdeki tüyolar epey işine yarayacak.

İşe iyi bir uykunun üç kuralını öğrenmekle başla. Söz The Sleep Solution kitabının yazarı Dr. W. Chris Winter’da….

Odan kapkaranlık olsun. Ellerini gözlerinin önüne getir. Eğer onları görebiliyorsan, odan yeterince karanlık değil demektir.

Yeni ve kaliteli bir yatağa yatırım yap. Hatta alabileceğin en pahalı yatağı al ki nikotin ve kafein alışkanlıkların için paran kalmasın. Çünkü bu ikisi uykuyu mahvediyor!

Kendi özel uyku ritüelini yarat: Yatağa girdiğinde 30 dakika kitap okumak ya da aynı sürede sesli kitap dinlemek gibi bir alışkanlık edinebilirsin.

– Ofisten geldikten sonra bile, bilgisayarın ya da tabletin elinden düşmüyorsa, mutlaka ışık düşüren bir uygulama kullanman gerekiyor. Bilhassa geceleri laptop kullanıyorsan, f.lux ya da Dimmer gibi maruz kaldığın ışık miktarını düşüren ve renkleri değiştiren bir uygulama indir. Bu ücretsiz yazılımlar epey işe yarıyor ve bilgisayarında gereksiz yer kaplamıyor. iPhone’da ise Apple’ın gece modunu kullanarak mavi ışığı azaltabilirsin.

– Ruh hâlini dengele. Bak WH Danışma Kurulu Uzmanı Dr. Ginni Mansberg ne diyor: “Zira aşırı yorgunluk depresyon işareti olabilir. Depresyon her zaman kendini üzüntü olarak göstermiyor –bazen kızgınlık, huzursuzluk ya da hassaslık olarak ortaya çıkabiliyor ve kadınlar genelde bunu hormonal düzensizliklere bağlıyor. Eğer uykusuzluk çekiyorsan, ruh hâlindeki değişimler daha da şiddetleniyor. Diğer seçenekleri elediysen, bir uzmanla görüşmende fayda var.”

– Oda kokularıyla aran iyi mi? Cevabın evetse, Organik Eczanemin Aroma Kokulu Bahçesi kitabının yazarı Ecz. Sinem Us Tokoğlu’nun sana bazı önerileri var: “Rahat bir uyku çekmek için evde kendi oda kokunu hazırlamayı deneyebilirsin: 4-5 damla lavanta uçucu yağı, 2-3 damla mercanköşk uçucu yağı ve 2-3 damla Roma papatyası uçucu yağını karıştır. Hazırladığın karışımı 30 ml suyla veya saf alkolle iyice karıştırarak minik bir sprey şişesine koy. Akşam yatmadan önce yastığına sık veya difüzöre ekle.”



