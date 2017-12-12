UYKU DÜZENİ VE DOĞURGANLIK ARASINDAKİ BAĞLANTI





Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi, gecede yedi saat uyumanın; kilo problemi, kronik hastalık riski ve zihin sağlığı için faydalı olduğunu açıkladı. Bunu zaten biliyor muydun? Ancak muhtemelen bilmediğin bir şey var.

Yorganın altında geçirdiğin saatlerin, doğurganlık kabiliyetine de olumlu etkileri bulunuyor. Bir çalışmaya göre, günde ortalama yedi ila sekiz saat uyuyan kadınların hamile kalma şansı en yüksek seviyedeyken dokuz ila 11 saat uyuyanlarda bu ihtimal en düşük seviyede. Başka bir çalışma ise, gece çalışan kadınların düşük yapma riskinin daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Toronto Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma da, hamilelik döneminde düzensiz uyumanın doğum sonrası depresyonla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Uyku Bilimi Uzmanı Clete Kushida’ya göre, sürekli olarak ortalamanın altında bir sürede uyuyorsan ya da saatlerce uyumana rağmen hâlâ yorgun hissediyorsan, üreme sağlığın için de doktoruna görünmelisin.

