UYARILDIĞIN TAM O ANDA…





Sevgilinle yaşadığın bir tartışma sırasında vücudunun verdiği fiziksel tepki. Bu tepkiyle birlikte kalp atışların hızlanıyor ve stresle bağlantılı hormonların yükseliyor. Bunun sonucunda şaşkınlık hissediyorsun ve kafan karışıyor.

Northwestern Üniversitesi’nden Psikiyatri Profesörü Dana Baerger, “Yaygın fizyolojik uyarılma, beynin dinleme ve empati kurma yeteneğini devre dışı bırakır. Çiftlerin birbirinin bakış açısını anlayabilmek için bunlara ihtiyacı vardır” diyor. Bir dahaki sefere bir tartışma sırasında nabzının yükseldiğini hissettiğinde dur, yarım saat zaman iste ve dikkatini başka yöne çevir. (Uzun, sıcak bir duş alabilirsin.) Ardından sakin kafayla onunla yeniden konuş.

