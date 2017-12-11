UNUTTUĞUMUZ BİR ŞEY VAR: DOĞRU NEFES ALMAK





Koşturmaca içinde geçen şu günlerde unuttuğumuz bir şey var: Doğru nefes almak. Nefes terapileri ile yaşam kaliteni yükseltebilir ve daha pozitif bir ruh hâline kavuşabilirsin.

Nefes Eğitmeni Özgecan Güvenç, oğlu Deniz’in doğumundan sonra nefes terapisi ile tanışmış. Bu mucizeyle herkesi tanıştırmak adına, başta ICF (International Coach Federation) onaylı yaşam koçluğu ve öğrenci koçluğu eğitimleri olmak üzere, Human Design (İnsan Tasarımı) ve Pranik Şifa eğitimlerine katılmış. ICF (International Coach Federation) akreditasyonuyla da Respira Nefes ve Koçluk Akademisi’nde Profesyonel Yaşam Koçluğu eğitimleri veriyor. Özgecan Güvenç ile nefes terapisi hakkında merak edilenleri konuştuk.

Nefes terapisine olan ilgi giderek artıyor. Sence neden?

Hepimiz bir şeyler arıyoruz: Başarı, aşk, bereket… Şimdiye kadar aradığımız şeylerin bize mutluluk ya da tatmin getirmediğini gördüğümüzde ise bir şeylerin ters gittiğini fark ediyor, dışarıdan beslenmeyi bırakıyor, içimize dönmeye başlıyoruz.

Nefes terapisinin pozitif etkileri neler?

Bedenimiz, doğuştan getirdiğimiz nefesi hatırladıkça ve nefesimiz doğala döndükçe, öncelikle üzerimizdeki fiziksel etkisini görüyoruz. Uyku kalitemizde artış ve enerji seviyemizde yükseliş hisssediyoruz. Daha sonra zihinsel olarak daha net oluyor, konsantrasyonumuzun arttığını gözlemliyoruz. Nefes, bizi yaşadığımız ana bağlayan en önemli araç olduğu ve nefesle geçmişten biriktirdiğimiz negatif duygularımızdan arındığımız için daha pozitif bir ruh hâline geçmemiz de kaçınılmaz oluyor. Bütün bunların dışında, nefes terapilerine katıldıktan belli bir süre sonra bedenimiz nefesi hatırladığı için sürekli profesyonel desteğe ihtiyaç duyulmaması, nefes çalışmalarını cazip kılıyor. Yani seanslarda kişinin nefesi belli bir seviyede açılıp doğala döndüğü zaman, evde, ofiste ve kısacık zaman dilimlerinde bile kişi kendi kendine seans yapabilir hâle geliyor.



Bu terapiye kimler daha fazla ilgi gösteriyor?

Sağlıklı yaşamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için terapilere katılan ve daha çok nefesin fiziksel etkisini görmek isteyen bir kitle var. Ayrıca negatif duygularından arınmak isteyen, gelecek endişelerini veya geçmiş pişmanlıklarını bırakmak isteyen, yani daha çok duygusal etkiler görmek isteyen bir grup da var. Ayrıca personel bağlılığını ve performansı arttırmayı hedefleyen kurumlar da nefes terapilerine ilgi gösteriyor. Öğrenci koçluğu hizmeti verdiğimiz liselerde ve özel üniversitelerde de nefes çalışmaları yaptık.

Nefes terapisi nasıl yapılıyor?

Kişi bir mat üzerine uzanıyor; gözleri kapalı bir şekilde nefes alırken, nefes koçu ona nefesin doğal ritmini yakalaması için sürekli bilgi veriyor. Seans sırasında kişi nefesini koçun nefesine uyumlayarak bedenine nefesi hatırlatıyor. Bir de bu seansın öncesi var: Terapiden önce kişinin limitleyici düşünce alışkanlıklarını tespit etmek, hedef koymak ve hedefe ulaşmasını destekleyecek eylem adımlarını belirlemek için bir koçluk seansı yapılıyor. İki çalışma birlikte 90-110 dakika arası sürüyor.

Doğru nefes almak için neler yapmamız gerek?

Dünyaya gelen bir bebeğe öğretmediğimiz tek şey nefes almak. Hepimiz, dünyaya nefes almayı bilerek geliyoruz; fakat daha sonra, negatif duygular karşısında nefesimizi tutuyor ve limitlemeye başlıyoruz. Zaman içinde de nefesimizi tutma alışkanlığı geliştiriyoruz. Biz nefes koçları, bir kişiyle çalışırken aslında o kişiye bir şey öğretmiyoruz, sadece bedenine nefesi hatırlatıyoruz. Bu, ilk başta bir nefes koçu ve eğitmeni ile çalışılması gereken bir süreç. Nefes almak bir teknik olmadığı için sana şöyle nefes al, böyle gevşe demem zor. Ancak doğru nefesin üç kuralından bahsedebilirim: Nefes karında başlar, sirkülerdir ve nefes veriş rahattır.

Doğru nefes aldığın zaman hayatında neler değişir?

• Fiziksel olarak daha enerjik olursun.

• Uyku kaliten artar, tembellik biter.

• Zihinsel olarak daha net olursun.

• Yaptığın işe daha iyi konsantre olabilirsin.

• Genel ruh hâlin daha pozitif olur.

• “An”da kalabildiğin için, zihninde dönen hesaplaşmalar yerini teslimiyetin rahatlığına bırakır.



