UNUTKAN OLDUĞUNU NASIL ANLARSIN?





Artık neyi unuttuğunuzu bile unutacak hale mi geldiniz? Tiroidin az çalışmasından kansızlığa, depresyondan Alzhemier başlangıcına kadar birçok nedeni var.

Peki unutkanlıkla nasıl başa çıkılır? İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, unutkanlığa karşı meyve salatası tavsiye ediyor.

Dr. Gürkan Kubilay, Ötekiadam Yayınları’ndan çıkan Yemişim Diyetini isimli kitabında, unutkanlığa iyi gelen meyve salatasının hazırlanışını şöyle tarif ediyor:

“Aşağıda yazdıklarımı, yazma sırasına göre karıştır:

1 elma (kabukları ile beraber, küp, küp doğra)

8-10 adet kuru yaban mersini

3 adet kuru erik

1 adet ince dilim karpuz

1 yemek kaşığı kuru üzüm

10 – 12 adet böğürtlen

3 adet kaju

2 adet ceviz.

Bu meyve salatasını, 2 ay, ilk 10 gün, her gün ye.

Sonraki 50 gün ise, gün aşırı olmak üzere, her akşam yemeğinden 2 saat sonra mutlaka tüket.

Önemli not; bu salata ile beraber, ilk 10 günde 2 kez, sonraki 50 günde en az 5 kez, akşam yemeğinde, somon, sardalya veya uskumru tüket. Balığın yanında, mutlaka kuru soğan olsun.”

BU BELİRTİLER VARSA DOKTORUNA BAŞVUR

Her unutmak da unutkanlık değil elbet. Dr. Gürkan Kubilay, eğer aşağıdaki belirtiler varsa hemen doktoruna müracaat etmeni istiyor.

Her zaman gittiğin sokağı şaşırdın ve 15 dakika içinde hatırlamadıysan,

Sürekli verdiğin adresteki cadde isimlerini hatırlayamıyorsan, biri ipucu verse bile aklına gelmiyorsa,

Üst üste 10 arkadaşını tanıtırken, arada birilerinin adını hatırlayamıyorsan,

Yoğun stres olmadan unutuyorsan,

Kişisel bakımını (el yıkama vs.) unutuyorsan, unutkansın demektir.

