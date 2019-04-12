Düz bir karna kavuşmak için yıldızların sırlarından faydalan.

Ünlülerinki gibi karın kaslarına mı kavuşmak istiyorsun? O halde, senin için yıldızların antrenörlerinden derlediğimiz en etkili karın egzersizlerine göz at.

Khole Kardashian ya da Shakira gibi six packlere sahip olmak istiyorsan, bu egzersizleri kendi rutinine ekle.

Khloe Kardashian: Overhead Crunch to Rotation

Antrenör: Gunnar Peterson

Hedef: Karın ve oblikler

(a) Başının üzerinde sağlık topunu tutarken, dizlerin kırılı bir şekilde yere sırtüstü uzan. Kolların düz ve karnın gerginken, topu dizlerine kadar kaldır. Geri uzan ve başlangıç pozisyonuna dön. Bu, 1 tekrardır. 10 tekrar yapacaksın.

(b) Bir sonraki tekrarda topu tekrar kaldır, sağ kalçanın dışına gelecek şekilde aşağıya indir. Tersini yaparak başlangıç pozisyonuna dön. Sonra sol tarafınla da tekrarla. Bir sağa bir sola yaparak toplamda 20 tekrara ulaş.

Myleene Klass: Sit up Jab

Antrenör: Pete Liggins

Hedef: Merkez

(a) Karın düz bir şekilde uzan. Dizlerini bükülü olsun. Doğrul. Doğrulduğunda sağ kolunla bir yumruk at. Sonra da sol kolunla yumruk at.

(b) Bir tekrarı tamamlamak için başlangıç pozisyonuna dön. 20’şer tekrardan 3 set yap. Biraz zorlu olacak; farkındayız.

Serena Williams: Rolling Knee Tucks

Antrenör: Patrick Mouratoglou

Hedef: Kalça, omuzlar ve merkez

(a) Fitness topunun üzerine uzan.

(b) Ellerinle yürüyüp dizlerini sürterek, topu kaval kemiklerinin altına al. Bacaklarını geriye ittirerek başlangıç pozisyonuna gel.

Ashley Greene: Bench Leg Lifts

Antrenör: Jason Walsh

Hedef: Karın kasları

(a) Bench’in üzerine sırtüstü uzan. Sırtın ve kalçaların destekli; bacakların bench’in dışında düz uzanmış, ellerin baş arkasından bench’in kenarını kavramış olsun.

(b) Bacaklarını bench ile 90 derecelik açı oluşturana kadar kaldır. Kalçalarını da bench’ten kaldırdığına emin ol. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dön.

Shakira: Single Arm Slide

Antrenör: Anna Kaiser

Hedef: Trisepsler ve karın kasları

(a) Sol elinin altına küçük bir havlu ya da benzer bir şey alabilirsin. Ellerinin ve dizlerinin üzerinde plank pozisyonuna gel. Sol elini dışarıya doğru açarken ve vücudunu alçaltırken, sağ dirseğini de kır.

(b) Yavaşça başlangıç pozisyonuna dön. Bu, 1 tekrardır.

Elsa Pataky: Windscreen Wipers

Antrenör: Fernando Sartorius

Hedef: Merkez

(a) Ayaklarının arasında swiss ball’u sıkıştırırken, bacakların yer ile 90 derece açı oluşturacak şekilde yere sırtüstü uzan.

(b) Sağ omzunu yere bastırırken, bacaklarını olabildiği kadar sol tarafa çevir. Topu tekrar başlangıç pozisyonuna getirmek için merkez bölgenden destek al ve hareketi diğer tarafa doğru tekrarla. Bu, 1 tekrardır.

Tash Oakley: The Commando

Antrenör: Gilles Souteyrand

Hedef: Kollar ve merkez

(a) Ön kollarının üzerinde, plank pozisyonunda başla. Sol kolun düzken, sol tarafın ile şınav çek. Sonrasında sağ elini de kullan ve iki elinin üzerine gel. Sırtının hareket boyunca düz olduğundan emin ol.

(b) Sol ön kolunun üzerine gel. Sonra da sağ ön kolunu kullan ve başlangıç pozisyonuna dön.