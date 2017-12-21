ÜNLÜLERİN 2017 İLİŞKİ HARİTASI







Kadınların ve erkeklerin farklı bakış açısından hayata dair merak edilen her konuda birbirlerine sorular sordukları ve fikir alışverişinde bulundukları bir sosyal paylaşım platformu, binlerce kişinin katıldığı anketlerle 2017 magazin gündeminin ilişki haritasını çıkardı.

2017’nin En Bomba Yeni İlişkisi: Sıla & Ahmet Kural

2017’nin En Bomba Ayrılığı: Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç Ayrılığı

2017’nin En Büyük Aldatma Olayı: Murat Başoğlu’nun eşini aldatması

2017’nin Kıskançlıkta Zirve Aşığı: Fahriye Evcen

2017’nin En Magazinel Düğünü: Şeyma Subaşı-Acun Ilıcalı

İşte anketlerin detayları:

2017’nin en bomba yeni ilişkisi:

2017’nin En Bomba Yeni İlişkisi anketinde birinci, Adriana Lima & Metin Hara çiftini bile sollayan Sıla & Ahmet Kural çifti oldu.

2017’nin en bomba ayrılığı

2017’nin en bomba ayrılığı Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç’a ait!

Ankette ikinci Gülben Ergen- Erhan Çelik, üçüncü Demet Şener- İbrahim Kutluay olurken onları Tuba Büyüküstün – Onur Saylak takip etti.

2017’nin en büyük aldatma olayı

Teknede bir bayanla yakalanarak uzun süre magazin gündemini meşgul eden Murat Başoğlu’nun eşini aldatması 2017’nin en büyük aldatma olayı seçildi.

Boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer ile aşk yaşadığı haberinin çıkmasıyla akıllara bu ilişkinin daha geçmişe dayandığını getiren Mustafa Ceceli yılın ikinci büyük aldatma olayına imza attı.

Ankette kız erkek dağılımı ise farklılık gösterdi. Kızların %43’ü Mustafa Ceceli’yi en büyük aldatma olarak nitelendirirken, erkeklerin %34’ü Murat Başoğlu’nu seçti.

2017’nin kıskançlıkta zirve aşığı

“2017’nin kıskançlıkta zirve aşığı” anketinde instagramda ona iltifat eden mankeni engelleyen Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oyların %53’üyle en kıskanç aşık seçildi.

Sinem Kobal ve eski sevgilisi Arda Turan’ın tüm yazılarını sildiren Kenan İmirzalıoğlu ikinci sıraya yerleşirken, “Eşim güzel olsun istemem” açıklamasını yapan Alişan üçüncü oldu.

2017’nin en magazinel düğünü

2017’ye her açıdan damga vuran Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı’nın düğünü 2017’nin en magainel düğünü seçildi.

Ankette Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin düğünü ikinci, Rüzgar Erkoçlar- Tuğba Beyazoğlu’nun düğünü üçüncü seçilirken onları Almeda Abazi – Tolgahan Sayışman takip etti.

