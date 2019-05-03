Mango seçimleriyle dikkat çeken dünyaca ünlü yıldızlara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Lily Collins

Ünlü oyuncu Dakota Fanning Mango takımı ile objektiflere takılırken, Alman model ve aktris Diane Kruger Mango elbisesi, İngiliz ve Amerikalı oyuncu, eski model Lily Collins ise Mango eteği ile dikkat çekti.

Bu sezonun en dikkat çekici ceketini üzerinde başarı ile taşıyan Taylor Swift ise seçimini Mango’dan yana kullanan ünlüler arasındaydı..

Sadece kadın starlar değil, erkek starlar da tercihini Mango’dan yana kullanıyor. Game of Thrones dizisindeki “Robb Stark” karakteri ile tanınan Richard Madden de Mango ceketi ile Los Angeles sokaklarında boy gösterdi