ÜNLÜ İSİMLER ORMAN TERAPİSİYLE RAHATLADI!





Petra Wetterholm

Dünyanın en lüks doğa oteli ödülünü iki kez kazanan NG Sapanca, iyi yaşam konusunda dünyada önemini giderek arttıran Forest Bathing-Orman Terapisi’ni Türkiye’ye getirdi. Yeni konsept, dünyaca ünlü doğa terapisti Petra Wetterholm’ün katılımıyla, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ev sahipliğinde, bir çok ünlü isme tanıtıldı.

Deniz Akkaya ve Sedef İybar

Wellness ve SPA alanında dünyanın saygın ödüllerini kazanan NG Sapanca, iyi yaşam tutkunlarını dünyada yükselen bir trend ile tanıştırdı. Forest Bahting-(Orman Terapisi) olarak bilinen akımın içeriğinde doğada sessizce yürümek, sesleri, kokuları, renkleri hissetmek, kısaca doğayı içine çekmek bulunuyor. NG Sapanca’nın Türkiye’deki öncülüğünü yaptığı bu akım, Hediye Güral Gür ev sahipliğinde, Deniz Akkaya, Tuvana Büyükçınar, Nefise Karatay Day, Özlem Kaymaz Elif Ece Uzun, Fulya Zenginer, Alize Tansever, Sedef İybar, ve Make-Up artisti Hamiyet Akpınar gibi isimlerin bulunduğu bir gruba deneyimlettirildi.

Nefise Karatay Day

Forest Bathing-Orman Terapisi’nin en önemli terapistlerinden olan Petra Wetterholm misafirlere tanıttığı yeni trend ile konuklar, doğanın iyileştirici gücüyle buluştular.

Orman Terapisi nedir?

Japonya’da 80’li yıllarda “Duyularınızı uyandırın, zihninizi rahat bırakın” mottosu ile hayata geçen Orman Terapisi, bugüne kadar gerçekleştirilen birçok bilimsel araştırmayla, ağaçların salgıladığı “fitonsit” isimli partiküllerin insan sağlığına olan olumlu etkisi kanıtlandı ve Japon Sağlık Bakanlığı shinrin-yoku’nun (orman terapisi) tıp literatürü içinde değerlendirilmesini sağladı.Yapılan araştırmalar doğrultusunda orman terapisinin tansiyonu dengelediği, çarpıntıyı azalttığı, kortizol seviyesini düşürdüğü ve sinir sistemini rahatlattığı, stres ve depresyona iyi geldiği görüldü.

