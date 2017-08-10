ÜNLÜ ÇİFTİ JENNİFER LAWRENCE MI AYIRDI?





Chris Pratt ile Anna Faris’in boşanma kararı aldıklarını açıklamasının yankıları sürüyor.



Aynı anda Facebook’ta yaptıkları açıklamayla sekiz yıllık evliliklerini bitirdiklerini açıklayan çiftin ayrılığının sorumlusunun Jennifer Lawrence olduğu iddia edildi. Pratt’in, geçtiğimiz yıl ‘Passengers’ filminde rol aldığı Lawrence ile kaçamak yaptığı iddia edilmişti. Hatta Anna Faris, çıkan dedikodular için “Kendimi inanılmaz güvensiz hissetmeme sebep oldu” demişti. Sosyal medyada, 26 yaşındaki Oscarlı aktrisi, ünlü çiftin evliliğini yıkmakla suçlayan bazı tweet’ler de atıldı: ‘Chris Pratt ile Jennifer’ın ilişkisini takipte kalın’, ‘Chris’in galada Jennifer’a nasıl baktığını görenler, bu ayrılığı bekliyordu’, ‘Bu boşanma Jennifer’ın suçu.’

