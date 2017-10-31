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TWITTER’DA EN ÇOK KONUŞULAN DİZİ: STRANGER THINGS

| 31 Ekim 2017| YAŞAM

 


Beklenmiyor muydu? Kesinlikle bekleniyordu. E, hepimiz de izlediğimize göre… Stranger Things, Twitter’da hakkında en çok Tweet atılan internet dizisi oldu

Bu hafta sonu Twitter kullanıcıları #StrangerThings’i çok beğenmiş olacaklar ki Türkiye saatiyle 28 Ekim 07:00’da, Amerika saatiyle 27 Ekim gece 12:00’da dizinin yayınlanmasının hemen ardından hakkında 4 milyondan fazla Tweet attılar. Evet yanlış okumadınız, Twitter’da hakkında tam 4 milyondan fazla tweet atılan StrangerThings, bu yıl açılış haftasında hakkında en çok Tweet atılan internet dizisi oldu. Diziyle ilgili en çok Tweet atılan saat ise Cumartesi günü saat 06:00, yani dizinin yayınlanmasından tam bir saat önceki zaman dilimi oldu.

Hakkında en çok Tweet atılan karakterler:
1. Eleven
2. Will
3. Steve
4. Hopper
5. Dustin

Last modified: 31 Ekim 2017

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