TÜYLERE VEDA ETME ZAMANI!

Her yerde çıkabilirler… En olmadık yerlerde bile! Senin için hazırladığımız ipuçlarını kullanarak, rutin epilasyon döngünü bir üst seviyeye çıkar.

Batık tüyleri önlemek için tıraş yaptıktan 12 saat (ya da ağdadan 24 saat) sonra cildini glikolik asitli ped ile ovala.

1. Tıraştan önce ölü derilerden arın.

Bir dakika: Jilet cildini pürüzsüz yapmıyor mu? Marina I. Peredo Dermatology and Spatique Medical Spa’nın kurucusu Marina Peredo, “Sorun şu ki, tüylerini tıraş etmeden önce ölü hücrelerinden arınmazsan jiletin bunlarla tıkanabilir ve istediğin gibi yakın bir tıraş sağlayamazsın” diyor. Peredo ayrıca, ölü derilerden arınmanın, tüyleri foliküllerinden çıkaracağını ve batık görünümünü engelleyeceğini de ekliyor.

2. Lazerle nokta tedavisi yaptır.

Vücudunun garip yerlerinde tüyler çıkıyorsa, senin için güzel bir haberimiz var: Lazer yalnızca bacaklarındaki ya da genital bölgendeki tüyleri yok etmekle kalmıyor. Dermatolog Melanie Grossman’a göre lazerli nokta tedavisi işlemiyle, tek tük çıkan sinir bozucu tüylerden de kurtulman mümkün. Ortalama üç seansta tüylerinin kayda değer bir kısmından kurtulabilirsin. Ama her yıl ya da iki yılda bir yenilemen gerekiyor.

3. Tüylerini bronzlaşmadan al.

Bronz tenle lazer seansına girme. Eğer normalde açık tenliysen ve lazer uzmanın koyu tenlilere göre bir tedavi seçtiyse, Grossman bu durumun ciltte kabarma ve tahriş gibi olumsuz yan etkilerin oluşma riskini arttıracağını söylüyor. Ayrıca lazer işleminden sonra en az bir hafta süreyle jakuzi, yüzme havuzu ve pedikürden kaçınman gerektiğini de belirtiyor: “Lazer cildinde minik yaralar açar, bu da enfeksiyon kapma ihtimalini arttırır.”

4. Ağdadan önce cildini nemlendir.

Mükemmel bir ağdanın sırrının cildi nemlendirmek olduğunu biliyor muydun? UNI K Wax Center’ın kurucusu ve CEO’su Noemi Grupenmager, yumuşak tüylerin köklerinden daha kolay ayrıldığını söylüyor. Grupenmager, “Ağda yapmadan beş ila yedi gün önce cildini zeytinyağı ile ovmaya başla. Yağ, derine nüfuz edecek ama gözeneklerini tıkamayacak” diyor. Ağda yapacağın gün ise bol bol su iç ve alkolden kaçın. Bir kadeh şarap seni rahatlatacak olsa bile gözeneklerini daraltacak –ki bu, tüylerini almak için daha çok uğraşman gerektiği anlamına geliyor– ve cildini hassaslaştıracak.

5. Eski usulleri dene.

Her ay düzenli olarak dudak üstü ya da bikini bölgene ağda yapıyorsan, elektrik akımıyla tüy köklerini zayıflatan iğneli epilasyona ne dersin? Böylece her seanstan, en az ağdadaki kadar pürüzsüz bir ciltle ayrılırsın. Danna Homburger Expert Electrolysis and Laser Hair Removal’ın sahibi Danna Homburger, “Bir ya da iki yılın sonunda tüylerinden sonsuza kadar kurtulabilirsin” diyor.

6. Yüz serumu kullan.

Ağda sonrasında cildini yatıştırmak için ayrıca masrafa girmene gerek yok. Goldfaden MD’nin kurucusu Dermatolog Gary Goldfaden, “Herhangi bir yüz serumu, kızarıklığı, tahrişi veya iltihaplanmayı azaltıcı etkisini vücudun başka bölgelerinde de gösterebilir” diyor. Sadece kullandığın ürünün içinde organik kırmızı çay, papatya, yulaf, salatalık ya da yeşil çay olmasına dikkat et.

ÜRÜNLER

CİLDİNİ YATIŞTIRMAK İÇİN…

Ağda cildini tahriş ettiyse, hücre yenileyici yüz serumundan yardım alabilirsin. REN Omega 3 Night Repair Serum, kuşburnu ve buğday tohumu yağlarını, Omega 3 ve 7 yağ asitleri ile birleştiriyor. Ağdadan sonra oluşabilecek kızarıklık ve tahrişler için hafif masajlarla süreceğin serum, cildini yatıştıracak ve yenilenme sürecini hızlandıracak.

BATIK TÜYLERDEN KURTULMAK İÇİN…

Evde meyve asitleriyle peeling yapma fikri kulağına hoş geliyor mu? Meyvelerden elde edilen glikolik asit, cildini ölü hücrelerden arındırarak alttaki hasarsız cilt dokusunu ortaya çıkartıyor. Glikolik asit emdirilmiş pedleri, batık tüylerden kurtulmak için kullanabilirsin. Pedleri haftada birkaç defa cildine sür, üzerine nemlendirici ya da yıkanabilir bir maske uygula.

TEPEDEN TIRNAĞA BAKIM İÇİN…

Braun Silk-épil 7 SkinSpa Güzellik Serisi, tepeden tırnağa bakım imkânı sunuyor. En kısa ve en ince tüyleri bile alarak dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilt sağlayan epilatör cihazına, cildini ölü derilerden arındıran peeling fırçası ve derinlemesine temizlik sağlayan yüz temizleme cihazı da dâhil.

TÜYLERİ AZALTMAK İÇİN…

Bitkisel serum denemeye ne dersin? Turunç ve B Vitamini özleri içeren Bioder Tüy Azaltıcı Vücut Serumu, üç aylık düzenli kullanımla pürüzsüz bir cilt vadediyor. Tüyler alındıktan sonraki ilk üç gün, temizlenmiş cildine günde bir kere uygula. Ardından paketin içerisinden çıkan nemlendirici kremi sür.

LAZER EPİLASYON İÇİN…

Lazer epilasyon seansları, istenmeyen tüylerin için en kesin çözümü olabilir ama zaman aldığını kabul et. Philips Lumea Precision Plus, lazer seanslarını eve taşımakla kalmıyor, tüylerden kurtulma süresini de kısaltıyor. Tüylerin yeniden uzamasını önleyen IPL teknolojisinin kullanıldığı ürün, yüz ve diğer hassas bölgeler için tasarlanmış bir başlıkla birlikte geliyor.

KOLAY BİR TIRAŞ İÇİN…

Tıraş bıçaklarını en iyi, zamanla yarışan kadınlar bilir. Ne kadar pratik olsalar da tıraş öncesi sabun köpürtme işi can sıkıcı, değil mi? Buna hiç gerek yok: Gillette’in kadınlar için geliştirdiği Venus Spa Breeze, zengin vücut yağları içeriyor ve ayrıca bir jel ya da sabun gerektirmeden kullanılabiliyor. Yalnızca ıslatman yeterli.

KOLAY BİR AĞDA İÇİN…

Annelerimizin kullandığı klasik ağdalar tarih oldu. Şimdi sir ağda bantları var. Veet’in hızlı yaşayan ama bakımından da ödün vermeyen kadınlar için geliştirdiği yeni Naturals serisi, shea yağı özleriyle zenginleştirilmiş, kullanıma hazır sir ağda bantlarından oluşuyor. Sen tüylerini kolayca alırken, shea yağı cildini nemlendiriyor ve yumuşak kalmasını sağlıyor. İstenmeyen tüyler için pratik, cildin için ise besleyici bir çözüm!