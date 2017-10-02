TUTARLILIK BAŞARI GETİRİR



Şu sıralar birkaç dakikada bir hareketleri ve kullandığın ekipmanları değiştirdiğin (örneğin kardiyodan ağırlık egzersizine geçiş yaptığın) dersler revaçta. Artıları ve eksileriyle inceledik…

Artılar

+ Kısa süren yüksek yoğunluklu egzersizler (HIIT’e selam olsun!) metabolizmanı hızlandırır. Ve yeni hareketler denemek modunu yükseltir.

+ Farklı egzersiz hareketleri yaptığın için tek bir plana bağlı kalmazsın. Bu da sıkılmana engel olur ve motivasyonunu arttırır.

+ Daha önce hiç denemediğin bir egzersizi bu şekilde deneyip sevebilir ve planına eklemeye başlayabilirsin.

Eksiler

– Daha önce hiç denemediğin bir egzersizi denemek, özellikle kalabalık bir sınıfta çalışıyorsan sakatlık riskini arttırabilir. Çünkü bu durumda eğitmenin birebir seninle ilgilenme şansı yoktur.

– Her bir hareket için az vaktin olduğundan, sonuçları görmek adına yapman gereken tekrar sayısını kaliteli bir şekilde çıkartamayabilirsin. İnterval sona erdiğinde çalışan kas grupların yeterince yorulmuş olmazsa, büyük olasılıkla bir değişim olmaz.

– İnterval egzersizlerinde verilen molaların süresi, katı şekilde belirlenir. Ve bu süre senin fitness seviyenle uyuşmayabilir. Bu durumda sınıfın gerisinde kalabilirsin.

SONUÇ

Egzersiz yaparken sıkılmamak adına haftada bir kez, çeşitli egzersizleri içinde barındıran bir HIIT seansı ayarla. Diğer günlerde mevcut egzersiz planına sadık kal. Tutarlılık, başarı getirir!