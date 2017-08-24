TÜRKİYE’NİN OSCAR ADAYI FİLMİ “AYLA”





TÜRKİYE’nin en iyi yabancı film dalındaki Oscar adayı Can Ulkay’ın Ayla filmi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, ABDde 4 Mart 2018de yapılacak 90. Akademi Ödülleri (Oscar) için En İyi Yabancı Film dalındaki adayını belirledi. Başvuran 13 filmin değerlendirildiği kurulda yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı Ayla filmi oy çokluğu ile seçildi.

Başrollerinde Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Lee Kyung-Jinin yer aldığı film, Kore Savaşı’nda yaşanan dramatik bir hikayeyi anlatıyor.

AYLA FİLMİNİN KONUSU

Film, Kore Savaşı’nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıyor.

1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Kısa sürede birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye’ye geri dönme kararı çıkar. Ayla’yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler.



CAN ULKAY YÖNETTİ

Yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu dram filmi Ayla’nın senaryosunda ise Sınav, Uzun Hikaye, Kavak Yelleri, Doludizgin Yıllar’ın da senaristliğini yapmış Yiğit Güralp’in imzası var.

Başrollerini Çetin Tekindor, Taner Birsel, İsmail Hacıoğlu ve Ali Atay’ın paylaştığı filmin kadrosunda Duygu Yetiş, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Deniz Seviyesi filmindeki performansı ile Milano Uluslararası Film Festivali’nden ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan oyuncu Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk Uslu yer alıyor. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu üstlendi.

