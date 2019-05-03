Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen su stresli ülkeler sınıfında. İsraf ve bilinçsiz tüketim bu şekilde devam ederse, yakın gelecekte ülkedeki su kaynaklarının çok büyük bir bölümünün tükeneceği de yadsınamaz bir gerçek.

Bulaşık deterjanı üreticisi Finish de, sadece elde yıkama yapmanın bile tek seferde 57 litre su israfına neden olmasından yola çıktı ve su sorununa dikkat çekmek amacıyla alışılmışın dışında bir işe imza attı: Susuz Bardaklar.

Proje kapsamında; yok olma tehlikesi yaşayan Seyfe, Suğla, Ilgın, Karataş ve Burdur Gölleri’nde ne kadar su kaldığını, yıllardır iletişiminde kullandığı bardaklar üzerinden göstermek isteyen marka, bu gölleri temsilen 5 farklı bardak tasarladı. Bardakların şekillerinde göllerin topografisinden esinlenildi ve bardakların alabildiği su miktarı, göllerde kalan su hacmiyle orantılandı. İstanbul’da bir cam fabrikasında kalıpları hazırlanan bardaklar, ilk kez Dünya Su Günü’ne denk gelen 22 Mart’ta, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde görücüye çıktı.