TÜRKİYE’NİN İLK CROSSFIT ORGANİZASYONU: BATTLE OF BOSPHORUS





13-14 Mayıs tarihleri arasında Caddebostan Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek olan, Türkiye’nin ilk Crossfit organizasyonu Battle of Bosphorus, Reebok Fitness Fest kapsamında, üç haftalık ön eleme antremanlarını tamamlayarak yarı finale kalmayı başaran ilk 90 kadın-erkek yarışmacı ve takımların mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Spinning, yoga, pilates ve Les Mills gibi farklı spor dallarıyla iki gün boyunca sportif yaşama dair birçok disipline ev sahipliği yapacak olan Reebok Fitness Fest’in ana organizasyonu “Battle of Bosphorus” seyircilere heyecan ve mücadele dolu iki gün yaşatmaya hazırlanıyor.

Fitness sektörünün ulusal ve lider markası olan Muscle Up Performance, 2014 yılında ilk defa Türkiye’de düzenlenen Crossfit organizasyonu “Battle of Bosphorus” un ana sponsorluğunu yapmış, 2016 senesinden itibaren daha geniş kitlelere seslenmek amacı ile Reebok Fitness Fest’in içerisinde yer almaya başlamıştır.

Zaman içinde sektörün hızla gelişen altyapı ihtiyacını karşılayarak aynı zamanda fitness tutkunlarına sunduğu uluslararası seviyede organizasyonlarıyla da adını duyuran Muscle Up Performance, bu yıl da Reebok Fitness Fest’in ana tedarikçisi olarak yer alıyor.

