TÜRKİYE’NİN İLK 100 MİL YARIŞI TAMAMLANDI!





Fotoğraf: Sibel Yeşilçay

Türkiye’nin ilk 100 mil yarışı tamamlandı! İşte detaylar…

Tuz Gölü’nün sonsuz beyazlığında 27- 29 Temmuz 2018 tarihleri arasında 10K, 21K Tuz Gölü Yarı Maratonu, 42K Tuz Gölü Maratonu, 80K Tuz Gölü Ultra Trail ve Tuz Gölü 100 mil olmak üzere 5 kategoride gerçekleşen “Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail” spor tutkunlarının sınırlarını zorladı Her seviyeden sporcu için unutulmaz bir deneyim vadeden bu yarışa WH Genel Yayın Yönetmeni Sibel Yeşilçay da katıldı. 21K koşan Sibel; Tuz Gölü’nü, dolunay gecesini ve bu deneyimi hiç unutmayacağını söylüyor.

Kazananlar da şu şekilde:

100 MİL

1- Mahmut Yavuz

2- Uğur Vahtettin Aydın

3- Vesile Yılmaz Anatca

4- Sevil Toker

5- Mustafa Arik

80K

1- Murat Kaya

2- Can Ayaz

3- Bahadır Ozan Singer

4- Erkan Evren

5- Serdar Laçalar

42K

1- Mustafa İncesu

2- Murat Kurtak

3- Özgür Özdoğan

4- Kamil Uzgur

5- İpek Onaran

21K

1- Erkan Bacak

2- İlker Kökçe

3- Emir Gülümser

4- Oleg Astanin

5- Ferhat Toprak

10K

1- Mustafa Araç

2- Onur Ali İmren

3- Ozan Hoşyılmaz

4- Cengiz Tamer Mutlu

5- Tarkan Geçgel



