TÜRKİYE’NİN EN UZUN AÇIKHAVA FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR





UNIQ İstanbul ve Başka Sinema, sinemaseverleri tam kalbinden vuracak bir festivale imza atıyor: UNIQ AÇIKHAVA FİLM FESTİVALİ!

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Yaz başlıyor, UNIQ İstanbul’da sanatla gökyüzü buluşuyor! UNIQ İstanbul, gelenekselleşen açıkhava film gecelerine bu yaz UNIQ AÇIKHAVA FİLM FESTİVALİ ile devam ediyor. Başka Sinema işbirliği ile 1 Haziran’da, bu yılın en çok konuşulan filmlerinden “La La Land” ile başlayacak festival, ölümünün birinci yıldönümünde Tarık Akan’ın anısına gösterilecek “Sürü” ile 16 Eylül’de kapanacak. Sinemaseverleri yaz boyu, haftanın üç günü seçkin filmlerle buluşturacak olan etkinlik Türkiye’nin en uzun süren açıkhava sinema festivali olacak.

Başka Sinema’nın hazırladığı program kısa filmlerden animasyona, komediden korku sinemasına, belgesellerden fantastik filmlere oldukça zengin bir seçki sunuyor. Cannes, Berlin, Venedik gibi saygın festivallerden ödülle dönmüş, Oscar kazanmış ya da aday olmuş yabancı filmler, Türkiye’de son bir yılda yapılmış en önemli bağımsız sinema örnekleri, Pedro Almodovar, Ken Loach, Jim Jarmusch, Asghar Farhadi, Reha Erdem, François Ozon, Oliver Stone, Yeşim Ustaoğlu, Pablo Larrain gibi dünyaca ünlü yönetmenlerin son filmleri, dünya sinemasının yeni yıldızları olmaya aday genç yönetmenlerin yapıtları UNIQ Açıkhava Film Festivali kapsamında yaz boyunca Salı, Perşembe ve Pazar akşamları hava karardıktan sonra UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.

Yepyeni filmlerin yanı sıra hem Türkiye’den hem yurtdışından klasik filmleri yenilenmiş kopyalarından izlemek yine UNIQ AÇIKHAVA FİLM FESTİVALİ ile mümkün olacak. Vizyona girmemiş, çok az yerde gösterilmiş son dönemin merak edilen filmlerini de yine bu festivalde yakalamak mümkün. Zaman zaman filmlerin oyuncuları ve yönetmenleri de gösterimler sırasında izleyiciyle buluşacak.

UNIQ AÇIKHAVA FİLM FESTİVALİ biletlerine 17 Mayıs itibariyle Mobilet’ten ulaşmak mümkün.

HAZİRAN PROGRAMI:

1 Haziran Perşembe LAL LA LAND

4 Haziran Pazar JULIETA

6 Haziran Salı JACKIE

8 Haziran Perşembe KISA FİLM GECESİ

11 Haziran Pazar MOONLIGHT (AYIŞIĞI)

13 Haziran Salı PRINCESS MONONOKE

15 Haziran Perşembe ELLE

18 Haziran Pazar 1) MY LIFE AS A ZUCCHINI (KABAKÇIĞIN HAYATI) 60′ +

2)THE RED TURTLE (KIRIMIZI KAPLUMBAĞA) 80′

20 Haziran Salı CAPTAIN FANTASTIC (KAPTAN FANTASTİK)

22 Haziran Perşembe PATERSON

25 Haziran Pazar I, DANIEL BLAKE

27 Haziran Salı DESIERTO

29 Haziran Perşembe ALBÜM

