TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA YEPYENİ BİR SPOR AKIMI: JUNGLE CHALLENGE®



Avrupa’nın en büyük spor fuarı RiminiWellness’da gerçekleştirdiği lansman ile spor arenasında Türkiye’den dünyaya açılan ilk marka olan Hillside City Club’ın yarattığı JUNGLE Challenge® şimdi İstanbul’da!

Türkiye’deki öncü uygulamalarıyla fitness dünyasına yön veren Hillside City Club, uzun yılların getirdiği tecrübe ve binlerce üyenin deneyimine ortak olmanın kattığı vizyonla yarattığı JUNGLE Challenge®’ı ilk olarak Avrupa’nın en büyük spor ve sağlıklı yaşam fuarı RiminiWellness’da beğeniye sunarak bu alanda Türkiye’den dünyaya açılan ilk marka oldu. Dünyanın dört bir yanından fuarı ziyarete gelen profesyonellerin de ilgisini çekmeyi başaran bu yeni egzersiz için İtalya’dan Macaristan’a, Polonya’dan, Almanya ve Hollanda’ya birçok eğitmen sertifika almak üzere başvuruda bulundu.

Avrupa spor arenasını adeta sallayan yeni nesil grup egzersizi JUNGLE Challenge®, Hillside City Club’ın 10 Ekim’de İstanbul’da düzenlediği Premiere gecesinin ardından ders programında yer almaya başlayarak şehirli spor severlerle buluştu.

Hillside’ın yarattığı, epik ve görsel olarak eşsiz egzersiz deneyimi JUNGLE Challenge® şimdi İstanbul’da !

Eşi benzeri olmayan bir hikaye etrafında kurgulanan JUNGLE Challenge® egzersizinde hareketler, hayvanların vahşi yaşama uyum sağlamak için geliştirdiği fiziksel özelliklerinden esinleniyor. Hillside City Club ekibinin yarattığı bu yeni egzersiz rutinine vahşi doğada yaşayan bir yerli olarak başlanıyor. Ders boyunca bir çitanın, bir kartalın ya da bir timsahın öne çıkan güçlü yönlerinin kaynağını bulmaya doğru bir yolculuğa çıkılıyor. JUNGLE Challenge® egzersizinde her karakter belirli bir kas grubunu çalıştırırken, hayvanların sağ kalmak için geliştirdiği özelliklerine dikkat çekiliyor. Çitanın hızına, timsahın kuvvetine, gorilin gücüne, bufalonun sağlamlığına ya da leoparın esnekliğine erişmek için yapılan hareketlerin “buffalo attack”, “gorilla squat” “leopard stretch”, “cheetah sprint” gibi isimleri bulunuyor. Rutinin sonunda ise esneme hareketleri, doğanın üreticisi ve yaşam kaynağı ağaç ile vurgulanıyor. Hikayesi, etkili tekniği, egzersiz dinamizmine uygun tekno – rock fusion müzikleri ve görsel olarak ders ile bütünleşen video görüntüleri ile motivasyonu her zaman zirvede tutacak yepyeni egzersiz JUNGLE Challenge®, spor tutkunlarına epik bir deneyim sunuyor.

Sadece Hillside City Club’larda yer alan JUNGLE Challenge® ile 25 dakikada 600 kalori yakabilmek mümkün!

Spor tutkunlarının motivasyonunu her zaman zirvede tutacak bir grup egzersizi olan JUNGLE Challenge®, ilhamını vahşi doğadan alarak yüksek temposu ile kardiyo deneyimine yenilikçi bir bakış açısı getiriyor. Kısa sürede tüm kas gruplarını çalıştırabilen ve antrenman rutinleri “High-Intensity Interval Training – HIIT” ve “Functional Training” tekniklerine dayalı olan ders, güç, esneklik, mobilite ve çevikliği artırmaya yardımcı oluyor. Vücut ağırlığı ile yapılan kuvvet ve kardiyo rutinleri ile gerçekleşen bu ders, 40 dakikalık JUNGLE Challenge® ve yüksek tempoda yapılan 25 dakikalık “JUNGLE Challenge® High Performance” şeklinde uygulanabiliyor. Farklı yoğunluk seviyelerinde yapılabilen bu ders ile yaklaşık 600 kalori yakmak mümkün.

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