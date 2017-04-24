TÜRKİYE’DEKİ ÖĞRENCİLER MUTSUZ





Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı(PISA)’nın raporuna göre 72 ülkeden en mutsuz öğrenciler Türkiye’de bulunuyor.

PISA verilerine göre, Türkiye’de 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin 28.6’si hayatından hiç memnun değil. Öğrencilerin özellikle karne ve sınav zamanında ailelere önemli görevler düştüğünün altını çizen Açı Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Sibel Alpsoy, velilerin öncelikle olumsuz yüklü cümlelerden uzak durması gerektiğini belirtti. Velilerin vereceği tepkinin öğrencinin kişiliğinde kalıcı hasarlar oluşturabileceğini söyleyen Alpsoy, çocuklarınızın başarılarını sadece okuldaki derslerle ölçmelerinin yanlış olduğuna dikkat çekti.

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren TEOG sınavına sayılı günler kala hem öğrenciler hem de aileleri sınav stresi sardı. Çocukların stresle başa çıkabilmesinde ailelere büyük bir yük düşüyor.

Velilerin sözel şiddete başvurmalarının çocuk psikolojisinde özgüveninin eksik olmasına neden olduğunu söyleyen Açı Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Sibel Alpsoy, “Çocuğunuzun sınav sonuçları veya karne notları ister düşük ister yüksek olsun vereceğiniz tepki aşırıya kaçmamalı. Sınavı çok iyi geçtiğinde çok sevinmemeli, kötü geçtiğinde ise üzülmemelisiniz. Olumsuz yüklü cümlelerden uzak durmalı ve serinkanlı davranmalısınız. Baskıdan kaçının. Çocuğunuzun stresini azaltacak olumlu konuşmalar yapmalısınız. Söyleyeceğiniz olumsuz cümleler, çocuğunuzun özgüvenini azaltır ve sosyal hayatında iletişim ve karar verme yeteneğini olumsuz etkiler”dedi.

Çocuklarınızı Yüreklendirin

Velilerin çocuklarına önemli olanın kendileri olduğunu sık sık hatırlatmalı ve onları yüreklendirmeleri gerektiğini söyleyen Açı Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Sibel Alpsoy, ceza vermek yerine düşük notların sebebini belirleyip, çözümler aranması gerektiğini belirtti. Alpsoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocukların sınavı iyi geçtiğinde ödül, kötü geçtiğinde ceza verilmesi yanlış bir uygulamadır. Düşük not aldığında önemli olan eksiklerin ve yanlışların belirlenmesi ve doğru planlamayla giderilmesinin sağlanmasıdır.Çocuğunuz Matematik veya Türkçe sorularını çok iyi çözemeyebilir. Sadece okuldaki dersler ile çocuğunuzun başarısını ölçümlemek yeterli olmaz. Aynı zamanda ders dışı etkinliklere de katılımlarını sağlamalı, hangi alanlarda başarılı olduklarını gözlemlemelisiniz. Aslında en önemlisi çocuğunuza onu çok sevdiğinizi ve her ne olursa olsun sevginizin azalmayacağını hissettirmenizdir.”

