TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK: KIRBAÇ KASIRGASI





Dün Türkiye’nin gündemine giren, Akdeniz’den başlayarak İzmir başta olmak üzere Ege kıyılarını etkisi altına alacak “Kırbaç Kasırgası” ile ilgili detayları öğrenmek için okumaya devam et.

Türkiye’ye adım adım kasırga etkisi yaratacak tropikal bir fırtına geliyor. Yunanistan’ın batısındaki İyon Denizi üzerinde oluşan “Tropical Medicane” olarak adlandırılan kasırga yönünü değiştirmezse, 30 Eylül Pazar günü Ege kıyılarına ulaşacak. Tropikal fırtınanın en yıkıcı etkisini, Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir kıyıları hattında oluşturması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kasırga etkisi yaratacak tropikal fırtınayla ilgili uyardı. Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çeken Meteoroloji açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün(dün) öğleden sonra Orta Akdeniz’de oluşması beklenilen Alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve tropik fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Orta Akdeniz’de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir. Fırtınanın, Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgâr hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir.”

Tropikal fırtına Yunanistan’da etkili olmaya başladı

Kasırga etkisindeki tropikal fırtına Yunanistan’ın bazı şehirlerinde etkili olmaya başladı. “Zorbas” adı verilen fırtına nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Yanya şehrinde bulunan 400 yıllık Aslan Paşa Camisi’nin üst kısmı yıkıldı.

Hatta İngiliz basını, Yunanistan ve Türkiye’de tatilde olanları kasırgaya karşı uyardı. Kasırga Akdeniz’e özel bir yapıda olduğu için, İngilizce “Mediterranean (Akdeniz)” ve “hurricane (kasırga)” kelimelerinin birleşiminden türetilen “Medicane” diye anılıyor. Akdeniz bölgesi için oldukça sıra dışı bir doğa olayı olan kasırganın saatte 160 kilometreye ulaşan rüzgârlar üretebileceği ifade ediliyor.

Kasırgaya sosyal medyada isim arayışları başladı

“Türkiye’yi kasırga vuracak” açıklamalarının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu ismi oldu. Yunanistan’ın “ZorbaS” adını verdiği kasırgaya gelmeden sosyal medyada isim verildi bile. İzmir’i vurması yüksek olan kasırganın adı için “Zeybek”, “Efe” ve “Çiğdem” isimleri önerildi.

“Kırbaç kasırgası”

Hava Forum‘da yer alan bilgilere göre; 28 Eylül Cuma günü sürekli rüzgarlarla birlikte İyon Denizi üzerinde güçlenecek olan kırbaç kasırgası 29 Eylül Cumartesi gününden itibaren Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege Bölgesi’ne doğru hareket edecek. Kırbaç kasırgasının 30 Eylül Pazar günü Kıyı Ege’de rotası tam belli olmamakla birlikte Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla arasından kıyı şeridinden giriş yapması bekleniyor. Kırbaç kasırgası sürekli esen rüzgar ile (saatteki hızı 100 kilometre ve 200 kilometre arası) İyon Denizi’nden Ege – Akdeniz’e doğru hareket ederek etkisini gösterecek. Büyük tehlike içeren kırbaç kasırgası; kuvvetli rüzgarları, aşırı yağmurları ve Ege ile Akdeniz’de beklenen dalga yüksekliği ile Cumartesi Yunanistan’ın güney kıyılarında; Pazar ve Pazartesi ise Türkiye’nin Ege kıyılarında büyük risk taşıyor.

Kaynaklar: Habertürk, Sözcü, Hava Forum, Sputnik



