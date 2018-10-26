TÜRKİYE MUTLU ÜLKELER ARASINDA SONDAN DÖRDÜNCÜ!





Bireysel ve toplumsal ruh sağlığımız ne durumda? İstatistiklerle açıklıyoruz!

Beykoz Üniversitesi’nde ‘Dünya Ruh Sağlığı Paneli’ düzenlendi. Panele katılan Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, ruhsal sorunların tedavi edilmediğinde hem bireyi hem de toplumu etkilediğini ve çeşitli kayıplara yol açabildiğini söylüyor. Günümüzde insanların yüzde 25’inin yaşamın bir döneminde ruhsal hastalıklardan etkilendiğini belirten Beyazyürek; 75 yaşına gelmiş kişiler arasında herhangi bir ruh hastalığı yaşamış olanların oranı yüzde 50.8. olduğunu belirtiyor. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre 300 milyondan fazla kişide depresif bozukluklar var. 250 milyondan fazla kişi kaygı bozukluklarından muzdarip.

Tüm dünyada yeni modeller tartışılmalı

Ruh sağlığı sorunlarının gündelik yaşamı ciddi boyutlarda etkilediğini ifade eden Beyazyürek, günümüz insanının kendisinde kaygı, çatışma, belirsizlik, endişe, kontrol dışılık yaratan bilgi ve uyaranlarla baş etmekte zorlandığını; birbiriyle çatışan, çelişki uyandıran, nasıl baş edeceğini bilemediği, tanımadığı yeni uyaranlarla karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Beyazyürek’e göre, Türkiye’de ve dünyada artık yeni bir psikiyatri modeli tartışılması ve bu tartışmanın dinamiklerinin de insanların somut sorunları olmasında fayda var.

Türkiye mutlu ülkeler arasında sondan 4’üncü

Sağlık Bakanlığı’nın istatistiklerini açıklayan Beyazyürek, raporda yılda yaklaşık 9 milyon kişinin, ruh ve sinir hastalıkları nedeniyle doktora başvurduğunu söylüyor. Antidepresan kullanımının son 5 yılda yüzde 27 arttığının altını çizen Beyazyürek; bu artışın nedenlerinin internet, sosyal medya ya da kulaktan dolma bilgilerle ilaç kullanımı olduğunu belirtiyor. İstatistiklere göre; depresyon, kaygı bozukluğu olan hastaların yalnızca 3’te 1’i psikiyatriste gidiyor. 2016 yılının ilk dokuz ayında 33 milyon 368 bin 916 kutu antidepresan tüketildi. 1

45 ülkede 154 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen 2018 Gallup Küresel Duygu Raporu’ndaki en mutlu ülkeler sıralamasına göre Türkiye 53 puanla sondan 4’üncü sırada. Türkiye’yi Tunus, Yemen, Afganistan takip ediyor.

