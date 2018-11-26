TÜRK KAHVESİ, İYİ Kİ VARSIN!





Türk kahvesinin keyfini çıkarmak için artık bir nedenin daha var!

Türk kahvesinin iki fincanı, standart Amerikan kahvesinden 120 kat daha fazla sağlıklı bileşik içeriyor. Düzenli olarak Türk kahvesi içenlerin damar sağlığını etkileyen endotel fonksiyonlarında yükselme görülüyor.

Telvesiyle pişirdiğinde içeriğindeki polifenoller ile antikanserojen özellik kazanıyor. Yapılan araştırmalar günde 1-3 fincan içilen Türk kahvesinin birçok kanser türünden koruduğunu gösteriyor.

Kısacası, her gün Türk kahvesi içme alışkanlığının hiçbir zararı yok, aksine faydası var.



