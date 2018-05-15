TÜRK KADINLARI, SOSYAL MEDYAYA BAKARAK ESTETİK YAPTIRIYOR!





Türkiye’de binin üzerinde kadınla yapılan güzellik araştırmasına göre; kadınlar “küçük bir dokunuş” uygulamaları konusunda sosyal medyaya bakarak karar veriyor. Acısız doğal bir görünüm ve cerrahi bir uygulama gerektirmeyen “küçük bir dokunuş” uygulamaları olan dermal dolgular, Türk kadınlarının yeni markajı…

Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 51 ilde yürütülen araştırma, Türk kadınının medikal estetik uygulamalara bakışını ortaya koydu. AB ve C1 segmentinde 25-55 yaş arası 1050 kadınla yürütülen araştırmaya göre; medikal estetik uygulama denilince kadınların aklına ‘dermal dolgu’ geliyor. Doğal görünüm elde edildiği, acısız olduğu ve cerrahi bir uygulama olmadığı için bu uygulamanın avantajlı olduğu düşünülüyor.

Araştırmaya katılan her 10 kadından biri daha önce bu uygulamayı yaptırdığını; uygulamayı yaptıran her 10 kadından 8’i de sonuçtan memnun olduğunu belirtiyor. Araştırma sonucuna göre; genç yaşta uygulama yaptıranlar, 41-55 yaş grubundakilere göre ortaya çıkan sonuçtan daha memnun. Hiç uygulama yaptırmayan 41-55 yaş arası kadınların yüzde 43’ü ihtiyacı olmadığını; yüzde 19’u ise kendileri için henüz erken olduğunu düşünüyor.

Estetik uygulamaları, Instagram, Facebook ve Google’dan araştırıyoruz

Araştırmanın sonuçlarını yorumlayan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Seyfi Akbay’a göre asıl çarpıcı olan; kadınların yanlışı bildiği halde büyük oranda yine o yanlışa düşmesi. Zira araştırmaya katılan kadınların yüzde 46’sı medikal estetik uygulamaları güvenli bulurken asıl bilgi kaynağı olarak Instagram, Facebook ve Google’ı gösteriyorlar. Dr. Seyfi Akbay, medikal estetik uygulamaların internet ya da eş dost tavsiyesiyle değil, uzman hekim tavsiyesiyle karar verilerek yaptırılması gerektiğinin altını çiziyor.

Araştırmaya göre kadınların, medikal estetik uygulamalara karşı çekinceleri arasında ilk sırayı, uygulamanın uzman olmayan kişilerce yapılması alıyor. Sıralamada mimiklerin olumsuz etkilenmesi ve alerjik reaksiyon da üst sıralarda yer alıyor.

Sahi senin estetik konusuna bakış açın nasıl?



