TÜM GÜNÜNÜ MAHVEDEN 6 ALIŞKANLIK

Özellikle güne başlarken uyguladığın bazı alışkanlıklar, tüm gününü mahvedebilir.

Şu an uyukluyorsan, dün az uyumanı sorumlu tutmadan önce biraz düşün. Az uyumak ya da düzgün uyumamak tabii ki kendini tükenmiş hissetmenin en büyük nedenlerinden birisi; ama bu halinin başka nedenleri de var. Hatta bazıları, sen evden çıkmadan etrafını sarıp tüm günü yorgun geçirmene yol açabiliyor. İşte enerjini emip seni yorgunluğa sürükleyen bazı alışkanlıklar: