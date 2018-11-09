TÜLİN ŞAHİN 40. VODAFONE İSTANBUL MARATONU’NDA KOŞACAK!





Yeşilay, 11 Kasım Pazar günü koşulacak olan 40. Vodafone İstanbul Maratonu’na gönüllü marka elçilerinden oluşan koşu takımıyla katılıyor. Tülin Şahin’in de yer aldığı bu yılki Yeşilay koşu takımı; Burak Arslan, Lena Erdil, Sinem Ökten ve Onur Büyüktopçu’dan oluşuyor.

Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam için çalışmalar yapan Yeşilay, bu yıl da 40. kez düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu’na katılıyor. Maratonda bu yıl top model Tülin Şahin’in yanı sıra oyuncu Burak Arslan, rüzgâr sörfü sporcusu Lena Erdil, spor spikeri Sinem Ökten ve oyuncu Onur Büyüktopçu Yeşilay için koşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından organize edilen ve 11 Kasım, Pazar günü yapılacak 40. Vodafone İstanbul Maratonu, 10, 15 ve 42 kilometre koşulacak. Halk yürüyüşü ise Altunizade Köprüsü’nde 09.30’da başlayacak. Pazar günü yaklaşık 500 kişilik bir katılımla Yeşilay gönüllüleri ve üniversite öğrencilerinden oluşan Genç Yeşilay Kulübü öğrencileri de köprüdeki yerini alacak.

Diğer yandan Yeşilay, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde 10 Kasım’a kadar devam edecek İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’na da yer alarak ziyaretçileri bağımlılıklar ve sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirecek. Maratona katılmak isteyenler de Yeşilay’a bağış yaparak koşuya katılabiliyor. Yeşilay standında maratona geç kayıt yaptıranlar için de bağışlar kabul edilecek.

Program

Tarih:11.11.2018

Saat:09:30

Yer: Altunizade Köprüsü

