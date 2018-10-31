TÜLİN ÖZEN, UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

| 31 Ekim 2018| YAŞAM

 

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 39. son bölümde şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin bu bölümündeki son sahnede Tülin Özen‘in hayat verdiği Arzu karakteri, Emre Çelen’i arabayla öldürmek isterken bir kamyonun çarpmasıyla kaza geçirdi.

Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Mert Fırat, Osman Sonant, Yıldıray Şahinler, Ushan Çakır, Ferit Aktuğ, Tansu Biçer, Duygu Sarışın ve Hayal Köseoğlu‘nun paylaştığı yapımda 39 bölüm boyunca Arzu’yu canlandıran Tülin Özen‘in kendi isteğiyle yapımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Gelişmeleri merakla bekliyoruz!

Last modified: 31 Ekim 2018

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