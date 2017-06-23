TÜKENMİŞLİK Mİ, DEPRESYON MU?





Tükenmişlik sendromu ile depresyon çoğu kez birbirine karıştırılıyor. Peki, hangisini yaşıyorsun? Anlamak için Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoterapist Mehmet Başkak’a kulak ver: “Tükenmişlik sendromunda sorunlar iş kaynaklıdır. Depresyonda ise olumsuz düşünce ve duygular yalnızca çalışma ortamıyla değil, yaşamın her alanıyla ilgili olabilir.” Kendini ihmal ederek yoğun çalışma temposuna uzun süredir devam edenlere genellikle tatile çıkması veya işini değiştirmesi önerilir. Ancak tükenmişlik sendromunda bu işe yararken, depresyonda olan kişiler bunu yaparsa durum daha da kötüleşebiliyor. Çünkü depresyonda ihtiyaç duyulan yardım, ciddi bir psikoterapi veya psikiyatrik müdahale gibi tedaviler gerektirebiliyor. Aradaki farkı anlayıp yardım almak için bir psikologla görüşmende fayda var.

İşe Yarayan Tuhaf Şeyler

TEMİZ BESLEN, STRESTEN KURTUL

Yediklerin zihnini de besliyor! Sydney Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, günde beş ila yedi porsiyon meyve ve sebze yiyen kadınlardaki stres riski, daha az yiyen ya da hiç yemeyen kadınlara oranla yüzde 23 daha az. Çalışmayı yürüten Binh Nguyen, “Meyve ve sebzelerin çoğu -zihinsel sağlık için zararlı olan yaşa bağlı enflamasyonu azaltmaya yardımcı- C ve E vitaminleri gibi antioksidanları yüksek miktarda içerir” diyor ve ekliyor; “Folik asit (B9) gibi B vitaminlerinin eksikliği ruh hâlini etkiler ve depresyonla yakından ilişkilidir.” C vitamini içeren turunçgiller, çilek ve biber; E vitamini içeren yeşil yapraklı sebzeler; B vitamini içeren için muz ve avokadoyu beslenme planına ekle.

YAŞLI, BİLGE, MUTLU

Yazar Babette Hughes’ın, son dört yılda beş kitabı yayımlandı. Onun 94 yaşında olduğunu düşününce durum daha da şaşırtıcı bir hâl alıyor. Onunla efsanevi üretkenliği ve yazmayı terapi olarak kullanışı hakkında konuştuk.

Mutluluk sırrın nedir?

Piyango kazanmak değil. Hayatın engelleri ve trajedilerinin üstesinden gelmek, kendine güvenmeni ve değer vermeni sağlıyor. Kolay bir hayattan bir şey öğrenmezsin. Bir mantram var: Akıllıca hareket et. Bu bana paniğe kapılmamayı, durup nefes almayı ve elimden geldiğince her şeyin en iyisini yapmayı hatırlatıyor.

Yazı yazmak buna nasıl yardımcı oluyor?

Yaratıcılık seni hayal gücünle buluşturur. Beynini, bir şeyler yaratma şansına sahip olduğun başka bir yere götürür. Bu bir başkası için yemek pişirmek, resim yapmak, bahçeyle uğraşmak gibi bir şey de olabilir.

Peki bu kadar kitap yazabilmenin sırrı nedir?

İşin sırrı sabah 05.00’de kalkmak. Ev sessiz oluyor ve hayal gücüm bu saatte devreye giriyor. Toplum bize yalnızca gençliğin değerli olduğunu söyler ve yaşlılıktan korkmayı empoze eder. Eğer buna inanırsak kendimizi sabote ederiz. Yeni bir roman üzerinde çalışıyorum ve yazabildiğim müddetçe yazacağım.

