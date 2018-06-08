TROPİK ESİNTİ





Hindistan cevizi ile aranı iyi tutman için bir sebep daha…

En sevdiğimiz tropikal meyvelerden Hindistan cevizi, bu bahar kullanacağımız parfümlerin yıldızı olmaya aday. Yüzde 93’ten fazla doğal içeriğiyle Yves Rocher Noix De Coco (72,90 TL; yvesrocher.com.tr) baştan çıkarıcı kokusuyla The Body Shop Coconut Edit (74,90 TL, thebodyshop.com.tr) ve ferahlık veren Avon Naturals Hindistan Cevizi Spreyi (18 TL, avon.com.tr) bu sezonki favorilerimiz. Ayrıca yapılan bir çalışmaya göre, Hindistan cevizi kokusu, vücudun stres tepkisini köreltiyor. Stresli iş sunumları ya da ürpertici Black Mirror bölümleri bile artık vız gelir!

The Body Shop Coconut Edit

