‘TRENDEKİ KIZ’DAN SONRA ‘ÖNCEKİ KIZ’





Bu kitabı okumadan önce hayatında senin için vazgeçilmez olan her eşyanın bir listesini yap!

Henüz raflarda yerini almadan gizemli yazar JP Delaney’nin 2016 Frankfurt Kitap Fuarı’nda en çok konuşulan kitabı “Önceki Kız”, Pena Yayınları ile Şubat ayında okuyucularıyla buluşuyor.

Özellikle “Trendeki Kız” ve “Kayıp Kız”ın hayranlarının çok seveceği kitap hayatında bir dönüm noktasında olan iki kadının; Emma ve Jane’nin geçmiş ve gelecekteki hikâyelerini konu alıyor.

Hikâye, sıkı kuralları olan ve uzun bir listeye uyması şartıyla ultra minimalist, esrarengiz bir mimar tarafından tasarlanmış, sade ama modern bir evi kiralayan Jane’nin içeri girdikten sonra, genç bir pazarlamacı olan bir önceki kiracı Emma’nın orada gizemli bir ölümle karşılaştığını öğrenmesiyle başlıyor. Emma’nın geçmişi ve Jane’in hayatı neredeyse paralel ilerlerken birbirine karışıyor. Zekice kurgulanmış, olağanüstü bir psikolojik roman olan “Önceki Kız”ın hikayesi geçmiş Emma ile şimdiki Jane arasında değişiyor. Kitabın hikâyesi, garip şeylerin yaşanmaya başlaması ve Jane’nin kendi hayatının daha önceki kızın hayatı gibi tekrarlanıp tekrarlanmayacağını merak etmesiyle devam ediyor.

“Trendeki Kız” ve “Kayıp Kız”ın izini takip eden “Önceki Kız”, otuz beş ülkede yayımlanacak ve 2017 yılının Ekim ayında Akademi Ödüllü yönetmen Ron Howard kamerasıyla beyazperdeye de yansıyacak.



