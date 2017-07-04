TRANSPARAN GİYMEK İÇİN ESTETİK





“Ben de Rihanna, Kendall Jenner ve Bella Hadid gibi transparan ve cesur kıyafetler giymek istiyorum” diyenler, estetik cerrahların kapısını çalıyor.

Hollywood’da çok popüler olan transparan ve cesur dekolteli kıyafetler, kadınlar arasında yeni bir estetik trendi başlattı. Ünlü yıldızlar gibi göğüs şeklini ortaya çıkaran kıyafetler giymek isteyen pek çok kadın, estetik cerrahların kapısını çalmaya başladı. The Independent’a konuşan New Yorklu plastik cerrah Dr. Norman Rowe, son altı ayda göğüs ucu estetiği yaptıranların sayısının dört kat arttığını söyledi.

DERGİ ALIP GELİYORLAR

Bu operasyonun, bilindik göğüs estetiğinden farklı olduğunu belirten Dr. Rowe, şöyle konuştu: “İnsanlara artık klasik göğüs büyütme ameliyatı yeterli gelmiyor; her bölgenin iyi görünmesini istiyorlar. Bella Hadid, Kendall Jenner ve Rihanna’nın, göğüs şeklini belli eden kıyafetleri trend haline getirmesi, kadınların kendi göğüsleriyle ilgili endişelerini de artırdı.” Kendisine başvuranların, simetrik ve daha küçük göğüs uçları istediğini söyleyen Dr. Rowe, şöyle devam etti: “Hastalarım, ellerinde magazin dergileriyle bana gelip istedikleri göğüs ucunu anlatıyor. ‘Ben de transparan elbiseler ve bluzlar giymek istiyorum’ diyorlar.”

