TOPUK DİKENİ MESELESİ…





Ayakkabıların topuk dikeninin iyileşmesini sağlayabilir mi dersin?

Sabahları uyandığında ve ilk adımlarını attığında topuğunda bir zonklama hissedersin. Üstelik canın çok yanar ve çoğu zaman nedeni açıklanamayacak gibi görünür — örneğin, ayaklarının böyle hissetmesi için ne yapmış olabileceğini de düşünürsün. İşte topuk dikeniyle yaşamak tam da böyle bir şey.

Topuk dikeni, topuktan ayak parmaklarının tabanına kadar uzanan bağ dokudaki ufak yırtılmaların sebep olduğu yaygın bir durum. Topuk dikeninden mustarip olan kişiler, özellikle sabah yataktan kalkarken ilk adımlarında topuklarının ortasında veya ayak kemeri boyunca keskin bir acı hissederler.

Gerilimi topuk dikeni üzerinden almak için ayakkabının ayak parmaklarının birleştiği, büküldüğü noktadan esnediğinden emin ol. Ayak kemerinin merkezinden veya ayak parmaklarının kökünün gerisinden esniyorsa yeterli desteği sağlamayacaktır ve topuk dikenine baskı uygulayacaktır. Başka bir seçenek ise sorunlu bağ dokuyu geren Aşil tendonundaki gerilimi azaltmak için ayakkabılarının topuk yüksekliğini birkaç milimetre artırmak, örneğin 6 mm’den 8 mm’ye çıkarmaktır.

