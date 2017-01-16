TOPLUMSAL ŞİDDETİ ÇOCUKLARINA NASIL ANLATABİLİRSİN?





TÇSV VAKFI UZMAN PSİKOLOG ‘ÖZGÜR DURAN YURTSEVER’ anlatıyor.

Yetişkinler için olduğu kadar güven duygusunun kaybı, çocuklar için de en belirgin yaşantıdır. Kendini ve çocuğunun rutinini bozmamaya özen göster. Rutin hayatın devamlılığına dair önemli bir mesajdır.

Toplumsal şiddet hakkında konuşun nadiren olduğunu söyleyin ancak bir daha olmayacak deme. Resimler, videoları izlememesini isteyin ancak bilgi edinmelerinin önüne geçme.

Çocuğunun sorularına cevap vermeyi erteleme, en azından soruları ciddiye alarak bilmediğini öğrenince cevap verebileceğini ilet. Merak etmediği durumlar ve ayrıntılar hakkında bilgi verme.

Tutarlı ol, kaygılı isen “yok bir şeyim” deme, endişen olduğunu ama çözüm aradığını söyle, fikirlerini paylaş. Daha önce buna benzer deneyimini, nasıl baş ettiğini anlatabilirsin.

“Korkma/Korkacak ne var…” ya da “Merak etme geçecek” ya da “Ne yaşadığını biliyorum” gibi sözler işe yaramayacaktır. Dinle, sabırlı ol, konuşmak istemezse dinlemek için hazır olduğunu belirt.

Daha uzun olmasa da daha kaliteli zaman geçirmeye çalış.

Kendi kararlarını alması için cesaretlendir.

Travma konusunda oku, bilgilen, korku, üzüntü, öfke hissedebileceğine dair bilgilendir.

Yaşananları kişiselleştirme, başarısız ve beceriksiz olduğun için olmuyor bunlar.

Tüm bu yaşanılanlardan etkilenebileceğini unutma. Bir yetişkin olarak sen duygularını ve dışavurumlarını kontrol edemiyorsan çocuğunla travmatik olay üzerinde konuşma.

Senin de yardım alman gerekebileceğini kabul et.

