TOPLU YEMEKLERDE KİLO ALMA DİYE…





Akşam yemeği davetleri… Yoksa tıka basa akşam yemekleri mi demeliyiz?

Tek başına yemek yiyen birine göre, yanında biri ile yemek yiyenler yüzde 35 daha fazla yiyor. Hatta en az yedi kişilik bir grup birlikte yediğinde, bu oran yüzde 96’lara kadar çıkıyor. Slim By Design kitabının yazarı Doktor Brian Wansink’e göre bunun nedenlerinden biri, yanımızda başkaları olduğu zaman masada daha uzun süre oturuyor olmamız. Böylece oturduğumuz süre boyunca atıştırmaya devam ediyoruz. Bir dahaki toplu yemekte aldığın kaloriyi azaltmak için Wansink’in önerilerine kulak ver:

1/İLK SİPARİŞİ SEN VER.

Böylece diğerlerinin verdiği siparişler aklını çelmez.

2/YEMEYE EN SON SEN BAŞLA.

Diğerleri hâlâ yemeklerini yerken sen bitirmiş olursan, onları beklerken daha fazla atıştırma isteği duyabilirsin.

3/ MASADAKİ EN YAVAŞ YEMEK YİYEN KİŞİ SEN OL.

Genelde hep en hızlı olanla kendimizi yarıştırırız. Oysa yemeği yavaş yavaş yemek, beyninin midene “artık doydum!” sinyalini göndermesine olanak tanır.

