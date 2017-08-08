TONI&GUY’LA SAÇ ŞEKLİNİZ NE OLURSA OLSUN, ONU İSTEDİĞİNİZ GİBİ ŞEKİLLENDİRİN





TONI&GUY şehirli erkeğin tarzını tüm gün koruması ve dilediğinde yeniden şekillendirmesi için yeni ürünü Workable Matte Paste’i (Mat görünüm veren tekrar uygulanabilir şekillendirici wax) sunar! Artık TONI&GUY ile gün içerisinde yenilenmek mümkün!

TEKRAR EDEN ÖZEL FORMÜL

Stili en çarpıcı şekilde yansıtmak için saç şeklini belirginleştirir. Esnek tutuşu ile saçı gün içerisinde tekrar tekrar şekillendirmeye olanak tanır. Özel formülü ile doğal ve mat bir görünüm verir.

TARZINI YARATMAYA SAÇINDAN BAŞLAMAK İÇİN;

TONI&GUY Men Şampuan ve Saç Kremi ile yıka. Maksimum şekillendirme için ürünü avuç içlerinde ovuşturarak ısıt ve sonrasında kuru saçına elinle istediğin şekli vererek uygula. Gün boyunca istediğin zaman Workable Matte Paste ile tekrar şekillendir.

Workable Matte Paste Temmuz ayında raflarda, önerilen raf fiyatı ise 52 TL.

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TONI&GUY, 18 sezonu aşkın süredir London Fashion Week’in resmi saç sponsorluğunu yürütüyor ve ürünlerini geliştirirken modadan ilham alıyor. İngiliz saç tasarımı markası TONI&GUY, Londra Moda Haftası kulislerinde edindiği deneyimle geliştirdiği yeni koleksiyonları ile Türkiye’de de saçının tarzıyla buluşmasını isteyenlerin tercihi oluyor.

