TIRNAKLARDA ÇATLAK YA DA SOYULMALAR





Çok fazla oje sürmek tırnaklarını kurutabilir. Zarar görmüş kısımların kendine gelmesi için bir süre oje sürme. Hâlâ çatlaklar varsa, bu, tiroid hastalığı gibi metabolik bir bozukluğun habercisi olabilir.

HAFİF SARI TONLAR

Daima sarı tırnaklardan mı bahsediyoruz? Bu, muhtemelen ojelerde (özellikle koyu renk olanlarda) bulunan kimyasallara olan gösterdiğin bir reaksiyon. Bu renk ojelere bir süre ara vermeyi dene. Sarılık hâlâ gitmiyorsa mantar enfeksiyonuyla karşı karşıya olabilirsin. Dermatoloğuna bir görün.

KOYU, DİKEY ÇİZGİLER

Bu, tırnak kökündeki hücre katmanlarında kötü niyetli bir tümöre işaret ediyor olabilir. Mümkün olan en kısa zamanda dermatoloğuna görün! Tırnak kökünden alınacak bir biyopsi, bu tipteki cilt kanserini hemen ortadan kaldırmaya yardımı olabilir.

BULANIK BEYAZ TIRNAKLAR

Özellikle tırnak yatağının çevresindeki cilt sarıysa ve tırnak uçları koyulaşmışsa, muhtemelen nedeni karaciğer hastalığıdır. Dermatoloğun gerekli görürse seni bir doktora yönlendirecektir.

