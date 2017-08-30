TIRNAK YEMENİN İLGİNÇ FAYDASI

Tırnak yemek o kadar da kötü bir alışkanlık olmayabilir.

Bugüne kadar tırnak yeme alışkanlığı hakkında hep kötü şeyler duymuşsundur. Eğer tırnaklarını yiyen birisiysen de insanlar sürekli olarak bu alışkanlığından vazgeçmen için seni uyarıp duruyordur. Fakat yeni bir araştırmaya göre, tırnak yeme alışkanlığının sağlığın açısından bir faydası olabilir.

Pediatrics‘te yayımlanan yeni araştırmaya göre, tırnaklarını yiyen ve parmak emen çocuklarda ilerleyen yıllarda alerji oluşma riski azalıyor.

Yeni Zelanda’da 70’li yıllarda doğan 1.000 insanın izlendiği araştırmada, katılımcılar alerji testine tabi tutuldu. Bir zamanlar tırnaklarını yiyen ya da parmaklarını emenlerin toz, haşere, kedi, çim, köpek ya da at gibilerine karşı alerji geliştirme ihtimallerinin daha düşük olduğu sonucu çıkarıldı. Eğer çocukken her ikisi de yapıldıysa, etkilenme riski daha da azalıyordu.

Bu sonuçlara, katılımcılara 13-32 yaşları arasındayken uygulanan alerji testleri sonucunda ulaşıldı. Ayrıca, küçüklüklerinde tırnak yeme ya da parmak emme gibi alışkanlıklara sahip olup olmadıkları da not edildi. Katılımcıların %30’unda çocukluk döneminde her iki alışkanlıktan en az birisinin bulunduğu belirlendi.

Katılımcılar 13 yaşındayken, %45’inde herhangi bir alerjik reaksiyona rastlanıldığı, tırnak yeme ya da parmak emme alışkanlığına sahip olanlarda ise bu oranın %30’a kadar gerilediği belirtiliyor.

Peki aralarında nasıl bir ilişki var? Uzmanlara göre çocukluk döneminde tırnak yiyen ya da parmak emenler, toz ve mikrop gibi etkenlere erken yaşlarda maruz kalıyorlar. Vücut da bu tip alerjenlere karşı erken yaşlarda bağışıklık geliştiriyor ve ilerleyen yaşlarda alerji riski azalmış oluyor.

Bilim insanları çocukları tırnak yeme konusunda cesaretlendirme niyetinde değil. Onların çalışmaları, tırnak yeme alışkanlığının hiç olmazsa küçük bir faydaya da sahip olduğunu gösteriyor.